AB Konseyi Dönem Başkanlığı Finlandiya'da

AB Konseyi Dönem Başkanlığı altı aylık sürelerle üye ülkeler arasında dönüşümlü olarak üstleniliyor. Dönem başkanı ülke, AB Konseyi toplantılarına başkanlık ediyor ve AB için öncelikli konuların belirlenmesini sağlıyor.

Finlandiya, altı ay boyunca yürüteceği Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı'nı Romanya'dan devraldı.

BREXİT BAŞKANLARINI ATAYACAK

AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı 31 Aralık'a kadar üçüncü defa üstlenecek olan Finlandiya için İngiltere'nin birlikten ayrılması (Brexit), birliğin önde gelen kurumlarına başkanların atanması ve Batı Balkanların öncelikli konular arasında yer alması bekleniyor.

Resmi programa göre, Finlandiya'nın dönem başkanlığında güvenlik, AB'nin ortak değerleri, hukukun üstünlüğü, rekabet, sürdürülebilir kalkınma, iklim değişimiyle mücadele ve birliğin küresel dünyada liderlik rolünün güçlendirilmesi gibi hususlara ağırlık vereceği belirtiliyor.