taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6868
Euro
7.3132
Altın
1683.92
Borsa
95834.44
Gram Altın
362.335
Bitcoin
48565.88

AB koronavirüse karşı 540 milyar avroluk paket hazırladı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, koronavirüsün etkilerine karşı yaklaşık 540 milyar avroluk ekonomik pakette uzlaşı sağladı.

AA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

AB koronavirüse karşı 540 milyar avroluk paket hazırladı

Fransa, İtalya ve İspanya gibi salgından en fazla etkilenen ülkeler, AB ülkelerinin ortak borçlanma sistemi kurmasını talep ediyordu.

Ancak Almanya ve Hollanda'nın başı çektiği ülkeler ise buna sert biçimde karşı çıkıyordu.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise, "Yazıklar olsun size, yazıklar olsun Avrupa'ya, utanın da bu şaklabanlık gösterisini durdurun." sözleriyle Almanya ve Hollanda'ya tepki göstermişti.

SONUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının video konferans yöntemiyle bugün gerçekleştirdiği toplantı bitiminde, çalışanları, şirketleri ve ülkeleri koronavirüs etkilerinden koruyacak kapsayıcı bir kurtarma paketi üzerinde anlaştıklarını açıkladı.

AB koronavirüse karşı 540 milyar avroluk paket hazırladı

İSTİHDAMI KORUMAK İÇİN 100 MİLYAR AVRO AYRILDI

Koronavirüs nedeniyle birlik ülkelerinde istihdamı korumak için 100 milyar avroluk yeni ücret destek programı kurulacağını belirten Centeno, sistemle ülkelerdeki kısa süreli çalışma programlarına mali katkı sağlanacağını anlattı.

İŞLETMELERE 200 MİLYAR AVROLUK KREDİ GARANTİSİ

Centeno, Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) işletmelere 200 milyar avroluk kredi garantisi sağlamasına karar verdiklerini söyledi.

ÜYE ÜLKERE 240 MİLYAR AVROLUK DESTEK KREDİ PROGRAMI

Üye ülkelere mali destek vermek için Salgın Kriz Desteği adında yaklaşık 240 milyar avroluk bir kredi programı da kuracaklarına dikkati çeken Centeno, Avro Bölgesi üyesi ülkelerin söz konusu fonları sadece sağlık sektörü ve Kovid-19 tedavisi gibi alanlarda kullanabileceklerini ifade etti.

AB koronavirüse karşı 540 milyar avroluk paket hazırladı

ORTAK BORÇLANMA SİSTEMİ HALA GÖRÜŞÜLÜYOR

Centeno, toplantıda salgına yönelik uygulanan politikaların finansmanı için ortak borç enstrümanı (koronabono) kurulmasının da  gündeme geldiğine işaret ederek bu konuda çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

 

İlginizi Çekebilir
Dünya genelinde koronayı yenenlerin sayısı 350 bini geçti
Dünyada koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 350 bini aştı.
Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı
Koronavirüs tedavisi için kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Johnson'un, yoğun bakım servisinden çıkarıldığı duyuruldu.
İstanbul'da yasağa rağmen sahile inenlere ceza
Beşiktaş'ta koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, yasaklanmasına rağmen sahilde yürüyüş yapanlara polis tarafından işlem yapıldı.
Kulp'taki terör saldırısına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı
Ormana odun toplayamaya gidenlerin bulunduğu araca yönelik 5 sivilin şehit olduğu saldırıyla ilgili 5 kişi yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan Stand-up'çı hakkında gözaltı kararı
581
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
Putin koronayla mücadeleyi Türklerle savaşmaya benzetti
21
DEAŞ üst düzey yöneticisi tekrar tutuklandı
DEAŞ üst düzey yöneticisi tekrar tutuklandı
86
Arap dünyasında koronavirüs nedeniyle can kayıpları arttı
Arap dünyasında koronavirüs nedeniyle can kayıpları arttı
7
Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem
Ordu'da 4 büyüklüğünde deprem
20
Denizli'de duvara çarpan motosikletli kurtarılamadı
Denizli'de duvara çarpan motosikletli kurtarılamadı
3
Kayseri'de binalara sıvı süren kadın gözaltına alındı
Kayseri'de binalara sıvı süren kadın gözaltına alındı
4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir