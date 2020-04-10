AB koronavirüse karşı 540 milyar avroluk paket hazırladı

Fransa, İtalya ve İspanya gibi salgından en fazla etkilenen ülkeler, AB ülkelerinin ortak borçlanma sistemi kurmasını talep ediyordu.

Ancak Almanya ve Hollanda'nın başı çektiği ülkeler ise buna sert biçimde karşı çıkıyordu.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise, "Yazıklar olsun size, yazıklar olsun Avrupa'ya, utanın da bu şaklabanlık gösterisini durdurun." sözleriyle Almanya ve Hollanda'ya tepki göstermişti.



SONUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının video konferans yöntemiyle bugün gerçekleştirdiği toplantı bitiminde, çalışanları, şirketleri ve ülkeleri koronavirüs etkilerinden koruyacak kapsayıcı bir kurtarma paketi üzerinde anlaştıklarını açıkladı.

İSTİHDAMI KORUMAK İÇİN 100 MİLYAR AVRO AYRILDI

Koronavirüs nedeniyle birlik ülkelerinde istihdamı korumak için 100 milyar avroluk yeni ücret destek programı kurulacağını belirten Centeno, sistemle ülkelerdeki kısa süreli çalışma programlarına mali katkı sağlanacağını anlattı.

İŞLETMELERE 200 MİLYAR AVROLUK KREDİ GARANTİSİ

Centeno, Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) işletmelere 200 milyar avroluk kredi garantisi sağlamasına karar verdiklerini söyledi.

ÜYE ÜLKERE 240 MİLYAR AVROLUK DESTEK KREDİ PROGRAMI

Üye ülkelere mali destek vermek için Salgın Kriz Desteği adında yaklaşık 240 milyar avroluk bir kredi programı da kuracaklarına dikkati çeken Centeno, Avro Bölgesi üyesi ülkelerin söz konusu fonları sadece sağlık sektörü ve Kovid-19 tedavisi gibi alanlarda kullanabileceklerini ifade etti.

ORTAK BORÇLANMA SİSTEMİ HALA GÖRÜŞÜLÜYOR

Centeno, toplantıda salgına yönelik uygulanan politikaların finansmanı için ortak borç enstrümanı (koronabono) kurulmasının da gündeme geldiğine işaret ederek bu konuda çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.