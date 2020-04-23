AB liderleri koronavirüs gündemiyle toplandı

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi, üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla başladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık ettiği zirveye, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde da katıldı.

Liderler, toplantıya koronavirüs önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle katıldı.

KORONAVİRÜSÜN EKONOMİK ETKİLERİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Zirvede, liderler koronavirüsün neden olduğu ekonomik durgunluktan nasıl çıkılacağı konusunda ortak strateji belirlemeye çalışıyor.

Daha önce maliye bakanlarının üzerinde uzlaştığı, salgın nedeniyle istihdamı korumak için 100 milyar euroluk yeni ücret destek programı kurulması, Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) işletmelere 200 milyar euroluk kredi garantisi sağlaması ve Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) ülkelere sağlık alanında kullanılmak üzere 240 milyar euroluk kredi vermesini içeren paket zirvede liderlerce görüşülüyor.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI HAKİM

Salgının ekonomik etkilerine karşı kurtarma programının müzakere edileceği zirvede, AB ülkeleri arasında derin ayrışma olması dikkati çekiyor.

Özellikle İtalya, İspanya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu ülkeler, krizin ekonomik etkilerine karşı ortak bir AB politikası belirlenmesini talep ediyor. Bu ülkeler, koronavirüsün neden olduğu ekonomik hasarı gidermek üzere yeni uzun vadeli bir finansal enstrümana ihtiyaç duyulduğu görüşünü taşıyor.

Almanya ve Hollanda, Finlandiya ve Avusturya gibi ülkeler, ortak borç sistemine sert biçimde karşı çıkıyor.

AB ülkeleri arasındaki görüş farklılıkları nedeniyle zirvede kurtarma programı hakkında bir anlaşma sağlanması öngörülmüyor.