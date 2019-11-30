AB liderlerine veda

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen samimi fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP'liler tarafından linç edildi.

Samsung’un üzerinde çalıştığı daha ucuz Note 10 modeli olan Galaxy Note 10 Lite hakkında, ortaya çıkan yeni bilgileri derledik.

Samsung Galaxy Note 10 Lite’ın bazı özellikleri belli oldu

4

Bakan Turhan, garanti ödemelerinin ayrıntılarını açıkladı

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, bugüne kadar 153 milyar liralık hizmet için 10 milyar 80 milyon lira garanti ödemesi yapıldığını duyurdu.