AB mahkemesi Adidas'ın 3 çizgisini ticari marka saymadı

Google CEO'su Sundar Pichai, Silikon Vadisi'ne 20 bin konut inşa edebilmek için 1 milyar dolar ayırdıklarını söyledi.

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Altı Gün Savaşları nedir

Tarihe Arap ve İsrail savaşları olarak geçen Altı Gün Savaşları 1967'de oldu ve adından da anlaşılacağı üzere sadece 6 gün sürdü.