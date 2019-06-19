taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8604
Euro
6.568
Altın
1344.42
Borsa
93856.98
Gram Altın
253.241

AB mahkemesi Adidas'ın 3 çizgisini ticari marka saymadı

El yakan fiyatlarından dolayı orijinal marka ürün giyemeyenler için imitasyon ürün satışı yapanlar, AB'den gelen karara sevindi.

AA | 19.06.2019 - 15:41..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
AB mahkemesi Adidas'ın 3 çizgisini ticari marka saymadı

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan Genel Mahkeme, Almanya merkezli spor giyim ve ayakkabı firması Adidas'ın logosu hakkındaki davayı karara bağladı.

TİCARİ MARKA DEĞİL

Mahkeme, herhangi bir yönde uygulanan üç paralel çizgiden oluşan Adidas logosunun ayırt edici bir özellik taşımadığı gerekçesiyle ticari marka olmadığına karar verdi.

Adidas, söz konusu logosunu 2014 yılında AB Fikri Mülkiyet Ofisi’ne ticari marka olarak kayıt ettirmişti. Belçikalı bir firma ise 2016 yılında söz konusu marka kararını iptal ettirmişti. Adidas, iptal kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demirören Medya'nın tamamında aynı manşet

Demirören Medya'nın tamamında aynı manşet

753
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

146
Ruslar Türkiye'nin en ucuz ve en popüler yerlerini yazdı

Ruslar Türkiye'nin en ucuz ve en popüler yerlerini yazdı

39
Mısır'ın tek ses medyası

Mısır'ın tek ses medyası

130
En kolay Schengen vizesi veren ülke

En kolay Schengen vizesi veren ülke

51
İstanbul'un göbeğinde maganda dehşeti

İstanbul'un göbeğinde maganda dehşeti

133
Mursi'nin mahkemesindeki görgü tanığı: Ölümünde ihmal var

Mursi'nin mahkemesindeki görgü tanığı: Ölümünde ihmal var

137
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir