AB Milletvekili Fidias Panayiotou: İsrail, Kıbrıs’ı satın alıyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) hem ekonomik yatırımlar hem de arazi satışları üzerinden yükselen tartışmalar, yeni bir boyut kazandı. AB Milletvekili Fidias Panayiotou’nun İsrailli yatırımcıların artan etkisine yönelik açıklamaları gündemdeki yerini korurken Limasol’daki “Trozena” köyüne ilişkin iddialar, krizi daha da derinleştirdi.

PANAYIOTOU: “ADA KARAKTERİ DEĞİŞİYOR”

Avrupa Parlamentosu üyesi Fidias Panayiotou, özellikle İsrailli yatırımcıların Güney Kıbrıs’taki ekonomik etkisinin arttığını savunarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Panayiotou, yabancı sermayeye bağımlılığın sosyal ve ekonomik yapıyı değiştirdiğini öne sürerek, “Bazı bölgelerde kapalı topluluklar oluşuyor, ada karakteri değişiyor.” ifadelerini kullandı.

Konut fiyatlarındaki yükselişe de dikkat çeken Panayiotou, daha fazla şeffaflık ve denetim çağrısında bulundu.

TROZENA KÖYÜNDE “İZİNSİZ İNŞAAT” İDDİASI

Güney Kıbrıs Rum basınında yer alan haberlere göre, Limasol kentinde bulunan ve daha önce terk edilmiş “Trozena” köyünü satın alan İsrailli bir şirketin, gerekli resmi izinleri almadan inşaat faaliyetlerine başladığı ileri sürüldü.

Politis gazetesinin haberinde, Çevre Dairesi ekiplerinin bölgeye giderek inceleme yaptığı ve hem köy içinde hem de çevresinde izinsiz toprak çalışmaları ve inşaat faaliyetlerinin tespit edildiği iddia edildi.

Şirketin hazırladığı proje kapsamında köyün restore edilerek 132 evlik bir tatil köyü ve şaraphaneye dönüştürülmesinin planlandığı da aktarıldı.

TEPKİLER BÜYÜYOR: KORUMA ALANI TARTIŞMASI

Bölgedeki gelişmeler, Rum kamuoyunda da tartışma yarattı. Eski milletvekili ve Ekolojistler Birliği Başkanı George Perdikis, köyün doğal koruma alanı içinde olduğunu savunarak arazi satışına ve kilise ziyaretlerinin kısıtlanmasına tepki gösterdi.

Bazı çevreler, tarihi ve dini yapıların erişime kapatıldığı yönündeki iddiaların endişe verici olduğunu dile getirdi.

“ADA'NIN SATILDIĞI” TARTIŞMASI

Fidias Panayiotou ise Rum basınına yaptığı değerlendirmelerde, “Güney Kıbrıs’ın İsrail’in etkisi altına girdiği” yönünde ifadeler kullanarak, “Sanki o bölgeler artık bizim değil. Ada kimliği değişiyor.” dedi.

Açıklamalar, ülkede yabancı yatırım politikaları ve mülkiyet satışları konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

BASINDA SERT YORUMLAR

Rum basınında bazı yorum yazılarında ise Güney Kıbrıs’ın “hızla İsrail’e benzer bir yatırım modeline yöneldiği” iddia edilerek, arazi ve mülk satışlarının daha sıkı denetlenmesi gerektiği görüşü öne çıktı.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Trozena köyü ve yabancı yatırım tartışmaları, hem GKRY içinde hem de Avrupa kamuoyunda dikkatle izlenirken, yetkililerin konuya ilişkin resmi incelemeleri sürdürdüğü bildirildi.