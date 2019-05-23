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AB parlamentosu bugün seçime gidiyor

Birliğin dağılmasından yana olan aşırı sağ parlamentoda çoğunluğu elde ederek koalisyon kurabilir.

AA | 23.05.2019 - 08:24..
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AB parlamentosu bugün seçime gidiyor

Önümüzdeki günlerde, 23-26 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Birliği’nde seçimler yapılacak ve AB parlamentosu için 751 üye seçilecek.

İNGİLTERE'NİN BREXİT DERDİ VAR

Halen, yılan hikayesine dönen Brexit aşamasında olup tam olarak üyelikten ayrılmayan ve Brexit süreci için 31 Ekim 2019’a kadar süre verilen İngiltere’de de AB parlamento seçimleri yapılacak ve AB parlamentosu için temsilciler gelecek.

İngiltere’nin seçimlere katılması, üye sayısının eski sayıda, yani 751 de kalması anlamını taşıyor.

AŞIRI SAĞ DOMİNE EDECEK BEKLENTİSİ

Artık saklanmayan bir gerçeklik olarak Avrupa siyasetinde yer alan aşırı sağ hareketler, 2019 seçimlerini domine edecek görünüyor. Seçim öncesi yapılan propaganda çalışmalarında en çok hareket aşırı sağcı ya da AB karşıtı partiler tarafında yaşanıyor.

AB parlamentosu bugün seçime gidiyor

KOALİSYON ARAYIŞI

Aşırı sağ partilerin AB içerisinde üye ülkelerde ve AB üyesi olmayan diğer ülkelerde zaman zaman birlikte hareket ettikleri biliniyor. Ancak AB parlamento seçimleri öncesi aşırı sağ siyasi hareketler arasındaki bu birliktelikler ve koalisyon arayışları seçimler yaklaştıkça hız kazanmış durumda.

LİDERLER ENDİŞELİ

Ülkesinde birçok sorunla boğuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir yandan da Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu tehlikeye dikkat çekiyor. Macron, "AB'nin beka sorunu var" dedi. Aşırı sağa karşı liberal ve sol bloğun nasıl bir pozisyon alacağı yeni dönemde görülecek.

AB parlamentosu bugün seçime gidiyor

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