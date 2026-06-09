AB, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketini açıkladı

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, salı günü Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi önerisini açıkladı.

Blok, Ukrayna'daki devam eden savaşı finanse etme yeteneğini daha da zayıflatmak amacıyla, üçüncü ülkelerdeki bankaları, silah üreticilerini, petrol tüccarlarını, rafinerileri ve kripto para operatörlerini hedef alıyor.

Kallas, ABD merkezli sosyal medya şirketi X aracılığıyla yaptığı bir paylaşımda yeni önlemleri duyururken, "Tuğla tuğla, Rusya'nın savaş ekonomisinin temellerini yıkıyoruz." dedi.

Kallas'a göre, önerilen paket, Rus petrol fiyat tavanı ayarlama mekanizmasının geçici olarak dondurulmasını ve Moskova'nın gelir elde etmek ve mevcut AB yaptırımlarını aşmak için kullandığı kurumlara karşı yeni yaptırımlar uygulanmasını içeriyor.

ESKİ RUS SAVAŞÇILARIN AB'YE GİRİŞİ YASAKLANACAK

Brüksel'deki basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni önlemlerin enerji, finansal hizmetler, kripto para birimleri ve balıkçılık sektörlerine odaklanacağını, ayrıca eski Rus savaşçıların AB'ye girişinin yasaklanacağını söyledi.

Von der Leyen, "Yaptırımlarımız sert ve derin etkiler yaratmaya devam ediyor. Rusya'nın savaş çabalarının ekonomik temellerini zayıflatıyorlar." diyerek Rusya ekonomisinin yavaşladığını ve bütçesinin giderek artan bir baskı altında olduğunu savundu.

Enerjiyle ilgili önlemler kapsamında AB, Orta Doğu'daki gerilimler ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla bağlantılı piyasa bozulmalarını gerekçe göstererek, petrol fiyat tavanındaki ayarlamaların gelecek yılın Ocak ayına kadar askıya alınmasını öneriyor.

AB YAPTIRIM LİSTESİNE 30 GEMİ DAHA EKLENDİ

Bu paket ayrıca AB yaptırım listesine 30 gemi daha ekleyerek, Rusya'nın sözde "gölge filosu" ile bağlantılı yaptırım uygulanan gemilerin toplam sayısını 630'un üzerine çıkaracak.

Blok, ilk kez, Rus petrolünün ticareti, işlenmesi veya taşınmasında kullanılan limanlar, havaalanları ve rafineriler de dahil olmak üzere kritik altyapının yanı sıra, yakıt ikmali gibi hizmetlerle kayıt dışı filoyu destekleyen gemileri hedef almayı planlıyor.

Avrupa Komisyonu ayrıca, petrol tankerlerine yönelik mevcut kısıtlamalara benzer şekilde, sıvılaştırılmış doğalgaz tankerlerinin Rusya'ya satışının da kısıtlanmasını önerdi.

BANKALARA TEDBİRLER GÜNDEMDE

Finansal cephede ise Brüksel, işlem yasaklarını 31 ek Rus bankasına genişletmeyi ve yaptırım uygulanan Rus kuruluşları için işlemleri kolaylaştırmak veya AB kısıtlamalarını aşmaya yardımcı olmakla suçlanan üçüncü ülkelerdeki 20 banka, kripto para şirketi, platform ve petrol tüccarına yönelik tedbirler uygulamayı planlıyor.

Von der Leyen, paketin ilk kez Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olan üçüncü ülkelerden gelen kripto varlık hizmetlerine tam bir yasak getirme olasılığını getireceğini söyledi.

Önerilen önlemler ayrıca, Rusya'nın askeri-sanayi sektöründe kullanılan teknolojiler ve malzemelere yönelik yeni ihracat kısıtlamalarını da içermektedir; bunlar arasında havacılık, savunma ve insansız hava aracı üretiminde kullanılan metaller ve alaşımların yanı sıra yer destek, karıştırma ve fırlatma sistemleri de bulunmaktadır.

AB ayrıca, belirli metaller, metal cevherleri ve otomobil parçaları da dahil olmak üzere yaklaşık 60 milyon euro (69 milyon dolar) değerinde malı kapsayan yeni ithalat yasakları planlıyor.

Buna ek olarak, Brüksel, Rus balık ithalatına kısıtlamalar getirmeyi, özellikle morina gibi bazı ürünlere tamamen yasak getirmeyi ve Belarus'un Rus malları için bir geçiş yolu olmasını engellemek amacıyla ticaret kısıtlamalarını Belarus'a da uyarlamayı öneriyor.

Paketin yürürlüğe girmesi için AB üye devletleri tarafından oy birliğiyle onaylanması gerekiyor.