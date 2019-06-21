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AB Rusya'ya yaptırımlarının süresini uzattı

Avrupa Birliği, Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı.

Haber Merkezi | 21.06.2019 - 04:41..
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Brüksel'de devam eden AB liderler zirvesindeki gündemin önemli maddelerinden biri Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusuydu. Rusya'ya AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların oy birliğiyle 6 ay daha uzatılması kararı alındı.

RUSYA'YA EKONOMİK YAPTIRIM

Kırım ve Ukrayna'nın doğusunda yaşanan gelişmelerden sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı. AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı.

Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

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