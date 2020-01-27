AB sağlık komitesi koronavirüs için toplanacak

Avrupa Birliği (AB), geçen hafta koronavirüs salgınının üye ülkelere ulaşabilme riskini düşükten orta seviyeye yükseltmişti.

Virüsün Fransa'da da tespit edilmesinin ardından AB, sağlık komitesini toplama kararı aldı.

AB Komisyon sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'den olası tahliye kararlarını üye ülkelerin aldığını, ihtiyaç olması durumunda Komisyon'un gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

HANGİ ÖNLEMLERİN ALINACAĞI GÖRÜŞÜLECEK

De Keersmaecker, "Sağlık güvenlik komitesi bugün toplanarak koronavirüs salgını çerçevesinde hızla değişen durumu ele alacak." açıklamasında bulundu.

Koronavirüs salgınının Fransa'da tespit edildiğini anımsatan de Keersmaecker, komitenin virüsle mücadele bağlamında hangi hazırlıkların yapıldığını ve hangi önlemlerin alınacağını görüşeceğini aktardı.