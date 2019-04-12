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AB Suriyeliler için vadettiği desteği Türkiye'ye gönderdi

Avrupa Birliği, Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için taahhüt ettiği paranın 2,2 milyar euroluk kısmını tahsis etti.

AA | 12.04.2019 - 14:21..
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AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyelilerin desteklenmesine yönelik mali yardım programının (FRIT) yıllık raporunu yayınlandı. Raporda, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için 2016 yılında kurulan fona toplam 6 milyar euro tahsis edildiği anımsatıldı.

2,2 MİLYAR EURO ÖDEME YAPILDI

Fon kapsamında insani yardım, eğitim ve sağlık gibi alanlarda 84 proje sözleşmesi imzalandığı belirtilen raporda, şimdiye kadar söz konusu projelere toplam 2,2 milyar euroluk ödeme yapıldığı belirtildi.

Raporda, mali desteğin ilk dilimi kapsamında 2 milyar 71 milyon 816 bin euro, ikinci dilim kapsamında ise 149 milyon 767 bin euroluk ödeme gerçekleştirildiği kaydedildi.

AB Suriyeliler için vadettiği desteği Türkiye'ye gönderdi

İKİNCİ DİLİMİ 450 MİLYON EURO

Raporda, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için mali desteğin ilk diliminin tamamen, ikinci dilimin ise 450 milyon euroluk kısmının sözleşmelere bağlandığı ifade edildi.

Doğrudan nakit destekleme projesinden yararlananların sayısının 1,5 milyonu geçtiğine dikkat çekilen raporda, Suriyeli ve diğer sığınmacı çocukların eğitimlerinin devamlılığını sağlamaya yönelik Şartlı Eğitim Yardımı Programı'ndan da 470 bin kişinin faydalandığı kaydedildi. Raporda, AB fonunun göçmenlere özellikle temel ihtiyaçları konusunda destek verdiği belirtildi.

AB Suriyeliler için vadettiği desteği Türkiye'ye gönderdi

SÜREÇ

AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeliler için 3 milyar euroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar euroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

Fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı. Dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, AB'nin Türkiye'deki Suriyelilere yönelik mali yardımını yeterince hızlı aktarmamakla itham ediyor.

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