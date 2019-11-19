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AB, Türkiye'ye mali yardımı azalttı

Avrupa Birliği (AB), 2020 yılı bütçesinde Türkiye ile ilgili bir karar aldı. Aldığı kararla AB, Türkiye'ye mali yardımı 85 milyon euro azalttığını duyurdu.

Haber Merkezi | 19.11.2019 - 11:23..
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Avrupa Birliği, 2020 yılı mali bütçesi görüşmelerini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Görüşmelerin sonuçları ise pazartesi günü resmi olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Avrupa Parlamentosu (AP) ile AB hükümet temsilcileri arasında yapılan müzakereler sonucunda 153,6 milyar euroluk bütçe üzerinde anlaşma sağlandı.

YEŞİL BÜTÇE DE HAZIRLANDI

Bütçede iklim değişikliği, genç işsizliğiyle mücadele ve dijitalleşme için ek bütçe ayrılması kararlaştırıldı.

2020 bütçesi iklim değişikliği ile mücadeleye toplam bütçenin yüzde 21'inin ayrılması nedeniyle "en yeşil bütçe" olarak adlandırıldı.

AB, Türkiye'ye mali yardımı azalttı

85 MİLYON EUROLUK KESİNTİ

Yeni bütçede AB üyesi adayı Türkiye'ye yapılan mali yardımlarda 85 milyon euroluk kesintiye gidildi.

Hristiyan Sosyal Birlik partili Avrupalı parlamenter Monika Hohlmeier ülkede hukukun üstünlüğü ve basın özgürlünün durumu nedeniyle sadece sivil toplum, Erasmus programı ve Suriyeli sığınmacılar için bütçe ayrıldığını kaydetti.

AB, Türkiye'ye mali yardımı azalttı

GEÇEN SENE 147 MİLYON EURO KESİLMİŞTİ

AB 2019 bütçesinde de Türkiye'ye mali yardımlarca 147 milyon euroluk kesintiye gitmişti.

AB ülkeleri öngörülmeyen gelişmelere yanıt verebilmek için 4 milyar euroluk bir rezervin hazırda tutulmasını da onayladılar. Bu paranın Britanya'nın Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması ya da Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar için daha fazla para talep etmesi halinde kullanmak üzere hazırda tutulması kararlaştırıldı.

Avrupa Birliği bütçesinin yaklaşık beşte birini üstlenen Almanya bütçeye en fazla katkı koyan AB ülkesi. Aktarılan para tarım, eğitim ve araştırma gibi çeşitli AB programlarında kullanılıyor.

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