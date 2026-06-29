AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Ankara zirvesi gerçekten tarihi bir zirve

Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO Zirvesi düzenlenecek.

Dünyanın gözünün Ankara'da olacağı zirve öncesinde önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"TÜRKİYE STRATEJİK ÖNEME SAHİP BİR ORTAK"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, zirve hakkında açıklamalar yaptı.

Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile bugün ve yarın Türkiye'ye ziyaret düzenleyeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Türkiye, stratejik öneme sahip bir ortak. Göç gibi konularda olduğu kadar savunma ve bölgesel istikrar açısından da önemli bir ülke. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri düşündüğümüzde Türkiye'nin burada da önemli bir rolü var.

"ORTADOĞU VE KAFKASYA'DA ÖNEMLİ ROL OYNUYOR"

Orta Doğu'nun ötesine, Kafkasya'ya baktığımızda da Türkiye'nin çok önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Bu yüzden bu görüşmeleri yapmak ve birlikte neler yapabileceğimizi değerlendirmek önemli."

"ANKARA ZİRVESİ, TARİHİ BİR ZİRVE"

7-8 Temmuz'da NATO Ankara Zirvesi için de yeniden Türkiye'ye gideceğini belirten Kallas, "Elbette her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten öyle. Transatlantik ilişkiler, son dönemde ciddi baskı altında kaldı. Bu nedenle birlik mesajı vermek, son derece önemli. Bu, yalnızca ittifak için değil hasımlarımıza da güçlü bir mesaj olacaktır" diye konuştu

Kallas, Ankara Zirvesi'ndeki başlıca konuların arasında savunma sanayisi üretiminin nasıl artırılacağının, savunma ve caydırıcılık konusunda nasıl daha güvenilir olunacağının ve Ukrayna'ya daha fazla nasıl destek verilebileceğinin olacağını söyledi.

LİDERLER BASINA KAPALI TOPLANTI YAPACAK

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan NATO Ankara Zirvesi'nde NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanını misafir edecek.

7 Temmuz günü öğleden sonra dışişleri bakanları düzeyinde İstanbul İş Birliği Girişimi toplantısı yapılacak. Bu çerçevede girişime üye olan Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanlarına, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliği yapacak.

İstanbul İş Birliği Girişimi (İİG), NATO tarafından 2004'teki İstanbul Zirvesi'nde başlatılan ve Orta Doğu bölgesindeki ülkelerle güvenliğe dayalı ikili iş birliğini teşvik etmeyi amaçlayan bir ortaklık programı.

Zirvenin ilk günü olan 7 Temmuz akşamı liderlerin katılacağı yemek düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen yemeğe konuk liderler ve eşleri katılacak.

7 Temmuz akşamı, dışişleri bakanları düzeyinde de NATO-Ukrayna Konseyi formatında bir çalışma yemeği düzenlenecek. Bu toplantıya 32 ülkenin dışişleri bakanlarının yanı sıra Ukrayna Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas katılacak.

8 Temmuz'da ise ana oturum düzenlenecek. Bu oturumun ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirve sonuçlarını değerlendiren bir basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

NELER KONUŞULACAK?

Zirvede NATO'nun geleceği ve Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında Avrupa güvenliği başlıklarının ön plana çıkması bekleniyor.

Savunma harcamaları, Orta Doğu'daki gelişmeler de geniş şekilde ele alınacak.

İttifak'ın bütünlüğü hakkındaki değerlendirmeler de zirvenin önemli amaçları arasında.

SAVUNMA SANAYİ FORUMU DÜZENLENECEK

Zirve programı kapsamında 7 Temmuz'da, Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde Savunma Sanayi Forumu da düzenlenecek.

Bu forumda füze yetenekleri, elektronik harp ve istihbarat-izleme-keşif (ISR) alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi için çok taraflı projeler masaya yatırılacak.

Son 3-4 yılda zirvenin bir yan etkinliği şeklinde tasarlanan bu forum, ilk kez Ankara'daki NATO Zirvesi'nde resmi programın bir parçası haline gelecek ve bundan sonra da sürdürülecek.

YAN ORGANİZASYONLAR DA VAR

Ayrıca Zirve marjında yan etkinlikler de düzenlenecek.

Bu kapsamda Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamenterler Zirvesi dün başladı ve bugün de devam ediyor.

6 Temmuz'da zirveye katılacak müttefiklerin daimi temsilcileri ve Ankara'daki büyükelçileri için gayriresmi davet ile SAM-Chatham House Çalıştayı, 7 Temmuz'da "NATO Ankara Summit Dialogues" başlıklı panel dizisi, 7-8 Temmuz tarihlerinde SETA-MSC "Allies at Ankara" başlıklı etkinlik ile Transatlantik Siyaset Planlamacılar Yuvarlak Masa Toplantısı da düzenlenecek.