Abant ve Gölcük’te nilüferleri koparanlara 699 bin TL ceza

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen doğal alanları arasında yer alan Abant ve Gölcük’te açan nilüfer çiçekleri, hem görsel güzellikleri hem de ekolojik değerleriyle koruma altında bulunuyor.

Yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğunun arttığı bölgede, endemik türlerin zarar görmemesi için sıkı tedbirler uygulanıyor.

GÖLLERDE NİLÜFERLER AÇTI

Bolu’nun Abant Gölü Milli Parkı ile Gölcük Tabiat Parkı’nda su yüzeyinde açan nilüferler; sarı, beyaz ve pembe renkleriyle görsel bir şölen sunuyor.

Geniş yeşil yapraklarıyla göl yüzeyini süsleyen çiçekler, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

KOPARANA 699 BİN LİRAYI AŞAN CEZA

Doğal yaşamın önemli bir parçası olan nilüferlerin korunması amacıyla özel yaptırımlar uygulanıyor.

Yetkililer, koruma altındaki bu endemik türü koparan veya zarar veren kişilere 699 bin 197 lira idari para cezası kesileceğini bildirdi.

DENETİMLER ARTIRILDI

Abant ve Gölcük’te çevre koruma ekipleri, ziyaretçilerin hassas türlere zarar vermemesi için düzenli denetimlerini sürdürüyor.

Park görevlileri, özellikle yoğun ziyaretçi dönemlerinde bilgilendirme ve kontrol faaliyetlerini artırarak doğal yaşamın korunmasını hedefliyor.

DOĞAL MİRAS İÇİN UYARI

Yetkililer, nilüferlerin yalnızca estetik bir değer değil, aynı zamanda bölge ekosisteminin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek vatandaşlardan hassasiyet göstermelerini istedi.

Ziyaretçilerin doğal alanlarda sadece gözlem yapmaları, bitkilere ve su ekosistemine zarar vermemeleri gerektiği vurgulandı.