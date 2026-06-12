Abbas Arakçi: ABD ile mutabakat zaptı birkaç gün içinde imzalanabilir

İran devlet televizyonuna değerlendirmelerde bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, taraflar arasında üzerinde çalışılan mutabakat zaptına ilişkin sürecin kritik bir aşamaya geldiğini belirterek, anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

"URANYUM KONUSUNUN ÇÖZÜMÜ SADECE İRAN İÇİNDE"

Mutabakat zaptında yer alan maddelerin hayata geçirilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Arakçi, aksi durumda nihai anlaşma için müzakerelerin başlamayacağını ifade etti.

İran’ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arakçi, bu konudaki çözümün yalnızca söz konusu malzemenin İran sınırları içinde seyreltilmesiyle mümkün olabileceğini dile getirdi.

"HÜRMÜZ ARTIK ÜCRETSİZ OLMAYACAK"

Arakçi ayrıca savaş sonrasındaki süreçte Hürmüz Boğazı’nın nasıl işletileceğine yönelik açıklamada bulundu.

İranlı bakan, "Hürmüz Boğazı kuşkusuz İran ve Umman’ın egemenliği altındadır. Hürmüz Boğazı’nda uluslararası su yolu bulunmamaktadır. Bu güzergah uzun yıllar boyunca tüm gemilere açıktı. İran ve Umman güvenliği sağladı ve hizmet sundu; bugüne kadar da bu hizmetler ücretsiz verildi. Ancak Hürmüz Boğazı’nın gelecekteki yönetimi geçmişte olduğu gibi olmayacak" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, "Hiç kimse İran ve Umman’ın boğaz üzerindeki egemenliğine meydan okuyamaz. Hürmüz Boğazı’nın yönetimi savaş öncesi sisteme geri dönmeyecek. Hürmüz Boğazı’nda sunulan hizmetler için ücret alınacak, bu hizmetler artık ücretsiz olmayacak. Bu önemli husus netleşmiş durumda. Hizmetlerden yararlanılması için ücret ödenmesi gerekecek" ifadelerini kullandı.

DONDURULMUŞ VARLIKLAR KONUSU

İran’ın yurt dışındaki dondurulmuş varlıklarına ilişkin de anlaşma kapsamında bir mekanizma öngörüldüğünü belirten Arakçi, sürece karşı çıkan aktörlerin bulunduğunu söyledi.

Anlaşmanın en büyük muhalifinin İsrail olduğunu savunan Arakçi, basında yer alan bazı taslak metinlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İran’ın altyapısına yönelik tehditlerin kendilerini müzakere sürecinde geri adım atmaya zorlamayacağını söyleyen Arakçi, mutabakat zaptında yer alan yükümlülüklerin uygulanmaması halinde nihai anlaşmaya yönelik görüşmelerin başlamayacağını yineledi.

"SAVAŞIN SONLANMASI, İSRAİL'İN LÜBNAN'DAN ÇEKİLMESİ ANLAMINA GELİYOR"

Arakçi, anlaşma kapsamında savaşın sonlandırılmasının aynı zamanda İsrail’in Lübnan’ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden geri çekilmesi anlamına geldiğini söyledi. Arakçi, "Bu hususu karşı tarafa açık şekilde ilettik" ifadelerini kullandı.

İranlı bakan, "Lübnan’daki Hizbullah’ı asla yalnız bırakmayacağız. Savaşın sona ermesi de yalnızca bir cepheyi değil, Lübnan’ı ve diğer tüm cepheleri kapsayacak" açıklamasını yaptı.

Tahran yönetiminin herhangi bir tehdit karşısında geri adım atmayacağını vurgulayan Arakçi ayrıca, "Altyapımıza yönelik saldırı tehditlerine boyun eğecek olsaydık, bunu çok daha önce yapardık. Karşı tarafa, tehditlerin ters etki oluşturduğu mesajını ilettik ve eğer savaş yönünde ilerlemek istiyorlarsa, buna hazır olduğumuzu söyledik" ifadelerini kullandı.

BİR AÇIKLAMADA SOSYAL MEDYADA: HİÇ BU KADAR YAKIN OLMAMIŞTIK

ABD ile muhtemel mutabakat zaptının imzalanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arakçi, "‘İslamabad Mutabakat Zaptı’ daha önce hiç bu kadar yakın olmamıştı. Metin nihai halini alana kadar medyanın içeriğe ilişkin spekülasyonlardan kaçınması gerekir. Sorumlu ve şeffaf yaklaşımımız doğrultusunda sürece ilişkin ayrıntılar uygun zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

TRUMP AÇIKLAMAYI "ÇOK OLUMLU" BULDU

ABD merkezli haber sitesi Axios’un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump da Arakçi’nin açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump’ın, kendisiyle yapılan telefon görüşmesinde İranlı bakanın sözlerini "çok olumlu" bulduğu aktarıldı.

PAKİSTAN TARAFI DA "MUTABAKATA YAKINIZ" DEMİŞTİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ülkesinin yoğun arabuluculuk çabaları yürüttüğünü belirtti.

Bu çabalar arasında barış anlaşmasını sabote etmek isteyenlerin yürüttüğü aralıksız dezenformasyon kampanyasının farkında olduklarını ifade eden Şerif, şunları kaydetti:

“Gürültüyü bir kenara bırakarak barış anlaşmasının nihai, üzerinde mutabık kalınan metnine ulaşıldığını teyit edebiliriz. Pakistan, sonraki adımları sonuçlandırmak için her iki tarafla da yakından çalışıyor. Barış hiç bu kadar yakın olmamıştı.”