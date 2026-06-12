Abbas Arakçi: İslamabad Mutabakat Zaptı'na hiç bu kadar yakın olmamıştık

Orta Doğu’da hareketli günler devam ediyor.

İran ile ABD arasındaki belirsizlik tüm bölgeyi etkisi altına alırken İran’dan yeni bir açıklama geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

"HİÇ BU KADAR YAKIN OLMAMIŞTI"

Medya kuruluşlarının mutabakat zaptının içeriğiyle ilgili spekülasyonlardan kaçınması gerektiğini söyleyen Erakçi, "İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı." ifadelerini kullandı.

Erakçi ayrıca, ülkesinin şeffaf yaklaşımı doğrultusunda tüm detayların zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.