Abbas Arakçi'den Hakan Fidan'a: ABD, diplomasi sürecini zedeliyor

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede bölgesel gelişmeler ve diplomasi sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu belirtildi.

"ABD'NİN FAALİYETLERİ KUŞKULARI ARTIRIYOR"

Paylaşımda, Arakçi'nin görüşmede, "Amerikan güçlerinin son dönemde Fars Körfezi'nde gerilim oluşturan faaliyetleri ve ateşkesi ihlal eden çok sayıdaki eylemleri, Amerikan tarafının diplomasi yolundaki niyeti ve ciddiyetine ilişkin kuşkuları artırmıştır." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

"WASHİNGTON YÖNETİMİNİN YAKLAŞIMI DİPLOMASİ SÜRECİNİ ZAYIFLATIYOR"

Arakçi'nin, ayrıca bazı üst düzey Amerikalı yetkililerin "aşağılayıcı ve hakaret içeren söylemlerine" değinerek, Washington yönetiminin yaklaşımının diplomasi sürecini zayıflattığını savunduğu kaydedildi.

"GÜVENSİZLİK DERİNLEŞİYOR"

Paylaşımda, Arakçi'nin, "Amerikan tarafının yıkıcı yaklaşımının diplomasi sürecini zayıflattığını ve İran halkının Amerikan tarafının niyetlerine yönelik güvensizliğini derinleştirdiğini" ifade ettiği belirtildi.

İranlı Bakanın, mevcut diplomatik sürecin ilerletilebilmesi için "karşı tarafın yasa dışı saldırıları ile maksimalist ve mantıksız yaklaşımlarının durdurulmasının gerekli olduğunu" söylediği bildirildi.