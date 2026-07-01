ABD Adalet Bakanlığı, doğum turizmi vakalarını soruşturacak

ABD Başkanı Donald Trump, insanların ABD vatandaşı olmak için çocuklarını kullandığını belirterek doğum turizmine yönelik önlemler alınması gerektiğini vurguluyordu.

Bu kapsamda ABD Adalet Bakanlığı, sosyal medyada doğum turizmine yönelik alınan yeni kararları açıkladı.

BİNLERCE YABANCI TARAFINDAN İSTİSMAR EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ

Açıklamada, ABD sisteminin her yıl, doğum yapmak ve çocukları için vatandaşlık elde etmek amacıyla sahte bahanelerle ülkeye seyahat eden binlerce yabancı tarafından "istismar edildiği" savunuldu.

"CEZA HUKUKUNU İHLAL ETMEKTEDİR"

Doğum turizmi planlarının büyük bölümünün, ABD'ye seyahatin amacı ya da kalış süresine ilişkin "yalanlar içeren sahte vize başvurularıyla" başladığı aktarılan açıklamada, "Doğum turizmi planları göçmenlik sistemimizi istismar etmekte ve ceza hukukunu ihlal etmektedir." ifadesi kullanıldı.

SORUŞTURMA YÜRÜTÜLECEK

Açıklamada, Adalet Bakanlığının bu yasa dışı faaliyetlerde bulunanlar ile bu suç teşkil eden hizmetleri başkalarına satan kişiler hakkında soruşturma yürüteceği kaydedildi.

ABD ANAYASASI'NIN 14. MADDESİ

ABD Yüksek Mahkemesi dün, Başkan Donald Trump'ın sınırlamaya çalıştığı doğumla vatandaşlık hakkının ABD Anayasası'nın 14. maddesi ile korunduğu gerekçesiyle mevcut uygulamanın devamı yönünde görüş bildirmişti.