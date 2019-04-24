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ABD Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı

Rusya'nın hamlelerine karşı bölgede etkin olacağının sinyalini veren ABD, uçak gemilerini Akdeniz'e gönderdi.

Haber Merkezi | 24.04.2019 - 14:38..
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ABD Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı

Suriye ve Doğu Akdeniz'de Rusya ile ABD arasındaki güç ve imtiyaz yarışı, her geçen gün tehlikeli boyutlara ulaşıyor.

SALDIRI GRUBU EŞLİK ETTİ

Amerikan televizyon kanalı CNN, 6. Filo'ya bağlı Abraham Lincoln uçak gemisine, John C. Stennis uçak gemisi saldırı grubunun eşlik ettiğini duyurdu.

ABD Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı

ABD Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı ViDEO

Bu iki uçak gemisinin tatbikat yaptığı belirtiliyor. Bu tatbikat, Rusya'ya karşı bir güç gösterisi anlamına geliyor.

Amerikalı CNN, bölgeye gönderdiği muhabirleri tatbikattan görüntüleri de paylaştı.

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı James Foggo, "Potansiyel bir rakip tarafından caydırılmayacağız. Amerikalıların ve aynı zamanda müttefiklerimizin çıkarlarını destekleyeceğiz." dedi.

SAVAŞMAKTAN ÇEKİNMEYİZ MESAJI

ABD'nin bu hamlesi, gerilimin tırmanması durumunda savaşmaktan çekinmeyeceğinin mesajını verdiği anlamına geliyor.

ABD Akdeniz'de gövde gösterisi yaptı

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