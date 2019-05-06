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ABD, Akdeniz'de Türkiye'nin petrol aramasına karşı çıktı

Geçtiğimiz günlerde iki uçak gemisini Akdeniz'e yollayan ABD, bölgede kendisinin her isteğini yerine getiren Güney Kıbrıs'ı koruma çabasına girdi.

AA & Ensonhaber | 06.05.2019 - 07:52..
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ABD, Akdeniz'de Türkiye'nin petrol aramasına karşı çıktı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Margan Ortagus, Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"BU ADIM PROVOKATİF"

Margan Ortagus, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "ABD, Türkiye'nin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) münhasır ekonomik bölge olarak tanımladığı alanda sondaj faaliyetlerini yapma niyetini duyurmasından derin kaygı duyuyor. Bu adım oldukça provokatif ve bölgede tansiyonu artırma riski taşıyor. Türk yetkililerini bu faaliyetleri durdurmaya ve tüm tarafları itidale davet ediyoruz."

ABD, Akdeniz'de Türkiye'nin petrol aramasına karşı çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin gerekli adımları attığını ve KKTC’nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve araştırma gemilerinin faaliyetlerine başladığını söylemişti.

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