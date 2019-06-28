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ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield seçildi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevine getirilen Satterfield, İran düşmanı olarak biliniyor.

AA | 28.06.2019 - 09:47..
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ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield seçildi

Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesinden sonra Ankara Büyükelçisi John Bass ülkeden ayrılmış daha sonra Afganistan'a atanmıştı.

Yaklaşık 2 yılın ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine kritik bir isim atandı.

Davit Satterfield'ın Türkiye'de başlayacağı görev, ABD Senatosu'ndan da onay aldı.

ORTA DOĞU UZMANI

1980 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlayan Satterfield, yıllarca Orta Doğu'nun kritik bölgelerinde görev yaptı.

Mısır, Tunus, Lübnan, Cezayir, Suudi Arabistan gibi ülkelerde çeşitli görevlerde bulunan Amerikalı elçi,  en kariyerli diplomatlardan biri olarak öne çıkıyor.

ARAPÇASI İYİ

İyi derecede Arapça ve Fransızca bilen Satterfield, Başkan Donald Trump'ın İran politikasına da oldukça uygun bir isim.

İRAN DÜŞMANI

Öyle ki; tecrübeli diplomat, İran konusunda sergilediği katı tavırla biliniyor.

Kritik atama, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bölgede İran'a karşı oluşturduğu politikaları destekleyecek nitelikte.

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield seçildi

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