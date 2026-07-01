ABD, Anthropic'in iki yapay zeka modeline uygulanan ihracat kısıtlamasını kaldırdı

ABD yönetimi, ulusal güvenlik gerekçesiyle bir süre önce kullanımını sınırlandırdığı Anthropic'in gelişmiş yapay zeka modelleri Claude Fable 5 ve Claude Mythos 5 üzerindeki ihracat kontrollerini kaldırma kararı aldı. Kararla birlikte şirket, söz konusu modellerin yeniden kullanıcıların erişimine açılması için hazırlıklara başladı.

Anthropic tarafından X sosyal medya platformunda yapılan açıklamada, ABD Ticaret Bakanlığının ihracat kısıtlamalarını kaldırdığı bilgisinin şirkete ulaştığı belirtilerek, modellerin yeniden aktif hale getirilmesi sürecinin yarından itibaren başlayacağı bildirildi.

Şirket açıklamasında, erişimin aşamalı olarak yeniden sağlanacağı ifade edilirken, "Gösterdikleri sabır için kullanıcılarımıza ve modellerin yeniden kullanıma sunulması sürecinde bizimle birlikte çalışan herkese teşekkür ederiz." denildi.

ULUSAL GÜVENLİK İNCELEMELERİ TAMAMLANDI

ABD yönetimi son dönemde, yüksek kapasiteli yapay zeka sistemlerinin ulusal güvenlik, siber güvenlik ve kritik altyapılar üzerinde oluşturabileceği olası riskleri değerlendirmek amacıyla yeni nesil modellerin piyasaya sürülmesine yönelik denetim mekanizmalarını sıkılaştırmıştı.

Bu kapsamda Anthropic'in Claude Fable 5 ve Claude Mythos 5 modelleri de ihracat kontrolü kapsamına alınmış, şirket 12 Haziran'da söz konusu modelleri devre dışı bırakmıştı.

LUTNICK: AMAÇ YAPAY ZEKA LİDERLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son iki hafta boyunca Anthropic ile koordineli şekilde çalıştıklarını belirtti.

Lutnick, ABD hükümetinin ilgili kurumlarıyla yürütülen değerlendirme sürecinde Fable 5 modelinin ayrıntılı biçimde analiz edildiğini ve gerekli onayların verildiğini ifade ederek, bu çalışmaların temel amacının "Amerika'nın yapay zeka alanındaki liderliğini güçlendirmek" olduğunu vurguladı.

ERİŞİM KADEMELİ OLARAK YENİDEN AÇILACAK

Anthropic, geçen hafta yaptığı açıklamada da ABD hükümetinin Claude Mythos 5 modelinin güvenilir kurumlar tarafından kullanılmasına izin verdiğini duyurmuştu.

Son kararla birlikte hem Claude Fable 5 hem de Claude Mythos 5 modelleri üzerindeki ihracat kısıtlamaları kaldırılmış oldu. Şirket, erişimin aşamalı olarak yeniden sağlanacağını ve kısa süre içinde kullanıcıları bilgilendirecek yeni bir güncelleme paylaşacağını bildirdi.

Kararın, ABD'nin gelişmiş yapay zeka teknolojilerinin güvenlik denetimleri ile sektördeki rekabet gücü arasında denge kurmaya yönelik yaklaşımının son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.