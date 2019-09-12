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ABD askerinin YPG'lilere eğitim verdiği görüntüler

Her fırsatta Suriye'deki YPG'li teröristlere destek veren ABD, Twitter'dan da eğitim görüntülerini paylaşıyor.

Haber Merkezi | 12.09.2019 - 09:03..
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ABD askerinin YPG'lilere eğitim verdiği görüntüler

Türkiye, ABD ile ortak olarak Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması için çalışmalara başladı.

Hatta iki ülkenin askerleri, geçtiğimiz gün birlikte ilk kara devriyesini de gerçekleştirdi.

ABD, bir yandan Türkiye ile Türkiye'nin çıkarlarına yönelik ortak hareket ettiğini belirtse de bildiğini okumaktan vazgeçmiyor.

YPG'YE EĞİTİME DEVAM

Bu zamana kadar Suriye'deki YPG'li teröristlere 5 bin tıra yakın yardım yollayan ABD, bölgede de eğitime devam ediyor.

ABD askerleri Twitter hesaplarından, YPG'li teröristlere operasyon ve atış eğitimi verdiği anın görüntülerini paylaştı.

ABD askerinin YPG'lilere eğitim verdiği görüntüler ViDEO

ABD askerinin YPG'lilere eğitim verdiği görüntüler

ABD askerinin YPG'lilere eğitim verdiği görüntüler

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