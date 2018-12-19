ABD askerleri çekiliyor

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye'de bulunmalarının tek nedeni olan DEAŞ'ı yendiklerini belirtmesinin ardından, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Sanders, “5 yıl önce DEAŞ Orta Doğu’da çok güçlüydü ve şimdi ABD bu bölgede halifelik ilan eden bu grubu yendi." ifadesini kullandı.

DEAŞ’a karşı Suriye’de alınan galibiyetlerin, Küresel Koalisyon’un sona erdiğine işaret etmediğini aktaran Sanders, “DEAŞ’la mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık.” değerlendirmesini yaptı.

DIŞİŞLERİ PERSONELLERİ 24 SAAT İÇİNDE ÇEKİLECEK

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'deki ABD Dışişleri personelini 24 saatte çekileceğini açıkladı.

"60-100 GÜN İÇİNDE TAMAMLANACAK"

Reuters, ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde çekilme takviminin 60-100 gün içinde tamamlanacağını bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bugün yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadelerini kullanmıştı.

Amerikan medyası da ABD ordusunun, Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını ileri sürmüştü.