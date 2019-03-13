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ABD Avrupa'ya verdiği koruma bütçesinde kesinti yaptı

YPG'li teröristlere ayırdığı bütçede kesintiye gitmeyen ABD Savunma Bakanlığı, Avrupa'ya ise farklı bir tarife uygulandı.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 10:19..
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ABD Savunma Bakanlığı dün, hangi ülkeye ne kadar askeri harcama yapacağını belirten verileri kamuoyuna açıkladı.

TERÖRİSTLERE 300 MİLYON DOLAR

Tartışmalı kararların olduğu bütçede, YPG'li teröristlere 300 milyon dolar ayırıldı. Suriye'den çekilme kararı alan ABD'nin, teröristlere ayırdığı bütçede kesintiye gitmemesi tepkilere neden oldu.

ABD Avrupa'ya verdiği koruma bütçesinde kesinti yaptı

600 MİLYON DOLAR AZALTTI

Ancak açıklanan verilere göre, 2020 yılı için öngörülen bütçe kapsamında Washington Avrupa'da 5.9 milyar dolarlık harcama yapmayı planlıyor. 2019 yılı için belirlenen bütçede bu alan için 6.5 milyar dolar ayrılmıştı. Bu da Avrupa bütçesinde kısılama yaptığı anlamına geliyor.

TRUMP NATO MÜTTEFİKLERİNİ ELEŞTİRİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, NATO müttefiklerini yeteri kadar savunma yatırımı yapmadıkları gerekçesiyle tekrar tekrar eleştirmişti. ABD, ittifak bünyesindeki yük dağılımının daha adil yapılması gerektiğini savunuyor.

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