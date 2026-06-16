ABD, Avustralya’da askeri tesis kuracak

ABD, Hint-Pasifik bölgesinde artan jeopolitik rekabetin gölgesinde askeri lojistik ağını genişletmeye devam ediyor. ABD Donanması tarafından yayımlanan belgelere göre, Avustralya’da, deniz piyadelerine yönelik “kritik ileri tedarik” amacıyla yeni bir mühimmat deposu ve ofis kompleksinin inşa edilmesi planlanıyor.

HİNT-PASİFİK’TE STRATEJİK YENİ ADIM

Söz konusu proje, ABD’nin bölgede artan Çin etkisine karşı askeri varlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Plan kapsamında, Avustralya’nın Victoria eyaletinin güneydoğusunda yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla mühimmat depoları ve destek ofisleri kurulacağı bildirildi.

LOJİSTİK MERKEZ KADEMELİ OLARAK HAYATA GEÇECEK

Belgelerde yer alan bilgilere göre, askeri stokların ilk aşamada Melbourne’de tutulacağı, ardından gelecek yıl Victoria’nın kırsalındaki Bandiana bölgesinde bulunan bir Avustralya askeri üssüne taşınacağı ifade edildi.

Sistemin 2028 yılına kadar tam operasyonel kapasiteye ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

YÜZLERCE UZMAN PROJEDE GÖREV ALACAK

ABD Donanması’nın proje kapsamında yaklaşık 110 mühendis, teknisyen ve güvenlik uzmanını istihdam edecek uluslararası bir savunma yüklenicisiyle çalışacağı kaydedildi.

Bu personelin, tesisin güvenliği ve mühimmat yönetimi gibi kritik alanlarda görev yapacağı aktarıldı.

“KÜRESEL LOJİSTİĞİ DESTEKLEYECEK”

ABD’li bir yetkili, AFP’ye yaptığı açıklamada deniz piyadelerinin Avustralya’daki varlığının, Hint-Pasifik genelindeki operasyonlara hazırlık ve lojistik destek sağladığını belirtti.

Yetkili, ekipmanların yüksek hazırlık seviyesinde tutulduğunu ve bu yapıların ayrı yönetim süreçleriyle kontrol edildiğini ifade etti.

AVUSTRALYA İLE YAKIN KOORDİNASYON

Projenin, Avustralya Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütüleceği belirtilirken Canberra yönetiminin, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadığı aktarıldı.

Askeri uzmanlar ise söz konusu planın, ABD’nin Güney Pasifik’teki stratejik varlığını güçlendirme ve Çin’in bölgedeki askeri yığınağına karşı denge oluşturma çabalarının bir parçası olduğunu değerlendiriyor.