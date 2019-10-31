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ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

ABD Merkez Komutanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'ye düzenlenen operasyonun görüntülerini yayınlandı.

AA | 31.10.2019 - 03:22..
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ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

CENTCOM'un Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde ABD askerlerinin operasyon sırasında Bağdadi'nin bulunduğu eve yaklaşması gösteriliyor.

ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

BÖLGE ART ARDA VURULUYOR

Paylaşılan görüntülerde bölgenin havadan art arda vurulduğu anlar da yer aldı.

ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

OPERASYON 2 SAAT SÜRMÜŞTÜ

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin Barişa köyü yakınlarındaki operasyonda, ABD birlikleri helikopterle indirme yaparak çatışmaya girmişti. Operasyon yaklaşık 2 saat sürmüştü.

ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı

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