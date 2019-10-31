CENTCOM'un Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde ABD askerlerinin operasyon sırasında Bağdadi'nin bulunduğu eve yaklaşması gösteriliyor.
ABD, Bağdadi operasyonunun görüntülerini yayınladı
BÖLGE ART ARDA VURULUYOR
Paylaşılan görüntülerde bölgenin havadan art arda vurulduğu anlar da yer aldı.
OPERASYON 2 SAAT SÜRMÜŞTÜ
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin Barişa köyü yakınlarındaki operasyonda, ABD birlikleri helikopterle indirme yaparak çatışmaya girmişti. Operasyon yaklaşık 2 saat sürmüştü.