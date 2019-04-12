ABD basını Assange'a gazeteci demekten kaçındı

Wikileaks’in kurucusu ve editörü Julian Assange’in, Londra’da bulunan Ekvador Büyükelçiliği’nden apar topar çıkartılarak tutuklanması, dünya basınının gündemine bomba gibi düştü.

DURUŞMA SONRASI TUTUKLANDI

Üst düzey devlet sırlarını sızdırdıktan sonra Interpol tarafından kırmızı listeye alınan Julian Assange, 2012 yılında sığınmacı statüsüyle Londra’da bulunan Ekvador Büyükelçiliğine sığınmıştı. 7 yıldır büyükelçilikte yaşayan Assange, dün İngiliz polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkarıldı. Londra'daki duruşma sonrasında Assange, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Assange’ı gözaltına alan İngiliz yetkililer, yaptıkları açıklamada gözaltı için büyükelçilikten polise davet yapıldığını açıklamıştı.

TÜRKİYE'DEKİ TERÖRİSTLERİ "GAZETECİ" İLAN EDİYORLARDI

Assange’ın tutuklanmasından sonra ABD’li yayın organları, Wikileaks’ın tutuklanması meşrulaştırmak için işe koyuldu.

Her daim basın ve düşünce özgürlüğünden dem vurarak, özellikle Türkiye’de, terör örgütü ile ilgili faaliyetleri nedeniyle tutuklu bulunanları ‘gazeteci’ olarak lanse eden ABD medyası, Wikileaks editörü Assange için ise gazeteci yakıştırması yapmaktan kaçındı.

CNN International, yayınladığı haberi, Assange’ın tutuklanmasının onun ‘aktivist’ kimliğinin yasa dışı eylemlerine dayandırarak, bir Batı ülkesinde basın özgürlüğü ihlali olmamış gibi davranmayı tercih etti.

Konu kendi iç güvenliği olduğunda hiçbir özgürlüğü çiğnemekten imtina etmeyen ABD medyası, Türkiye’de yasa dışı terör eylemlerinde bulunma suçundan tutuklananları ise gazeteci gibi göstermeye devam ediyor.