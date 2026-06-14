ABD basını: İran mutabakat zaptı elektronik olarak imzalanacak

ABD merkezli haber sitesi Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde ABD ve İran'ın Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda çevrim içi toplantı gerçekleştirmesinin planlandığı belirtildi.

Toplantı doğrultusunda tarafların aralarındaki ateşkesi 60 gün süreyle uzatacak, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereleri başlatacak müzakere zaptını imzalamasının öngörüldüğü kaydedildi.

Habere göre ABD'li yetkililer ve arabulucu ülkelerden kaynaklar imza töreninin 'tamamen lojistik nedenlerle' çevrim içi gerçekleştirileceğini doğruladı.

TRUMP, FRANSA'DA OLACAK

Sürecin çevrim içi yürütülmesinin nedenlerinden biri olarak ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in liderlik ettiği müzakere heyetinin ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü Fransa'ya düzenlemesi beklenen resmi ziyareti öncesinde ülkeye dönemeyecek olması gösterildi.

Trump'ın 15-17 Haziran tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek olan G7 Zirvesi'ne katılması ve zirve marjında Mısır, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleriyle de bir araya gelmesi bekleniyor.

İMZA SÜRECİNDE TÜRKİYE DETAYI

Haberde mutabakat zaptının bölgedeki savaşı sona erdirmesi ve küresel enerji piyasalarında istikrar sağlamasının beklendiği belirtildi.

Söz konusu imza sürecinin ise Pakistan, Katar, Mısır ve Türkiye'nin arabuluculuğunda yaklaşık üç ay süren görüşmelerin sonucu olduğu ifade edildi.