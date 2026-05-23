ABD basını: Kalıcı barış anlaşması 24 saat içinde duyurulacak

Dünyanın gözü bu anlaşmada...

ABD ile İran arasındaki savaş Orta Doğu'da büyük bir yıkıma yol açtı.

Savaşın ekonomik etkileri sadece bölgeyi değil bütün dünyayı sarsarken son günlerde barış umutları hiç olmadığı kadar yükseldi.

İki ülke arasında dolaylı müzakereler devam ederken ABD basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ANLAŞMA 24 SAAT İÇİNDE DUYURULABİLİR

The Washington Times'ın haberine göre ABD ile İran arasında kalıcı barışı hedefleyen bir taslak anlaşmanın önümüzdeki 24 saat içinde duyurulması bekleniyor.

Gazetenin aktardığına göre, her iki taraftan üst düzey yetkililerin söz konusu teklife onay verdiği, anlaşmanın ise nihai olarak ülke liderlerinin kararını beklediği öne sürüldü.

ATEŞKES KALICI BARIŞA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Haberde, yaklaşık altı haftadır yürürlükte olan ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesinin hedeflendiği belirtilirken, taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.

İddiaların doğrulanması halinde, anlaşmanın bölgedeki gerilimi azaltabilecek önemli bir diplomatik adım olabileceği değerlendiriliyor.

MÜZAKERELERDE YER ALAN İSİMLER

Haberde, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibafile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance dahil üst düzey isimlerin taslak üzerinde mutabakata vardığı yazıldı.

Kaynaklara göre, tarafların duyuruyu yapacağı tarih ise pazar öğleden sonra olarak işaret edildi.

TRUMP 'ANLAŞMAYA YAKINIZ' DEDİ

Öte yandan Axios'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, bir anlaşmanın yakın olduğunu ifade etti.

İki seçeneğin olduğunu vurgulayan Trump, saldırılara dönme ihtimallerinin de az olmadığını söyledi.

"HEM ÇOK YAKIN HEM DE ÇOK UZAK"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de, İran medyasına verdiği röportajda, taraflar arasında muhtemel bir anlaşmanın "hem çok uzak hem de çok yakın" olduğunu söyledi.

Bekayi ayrıca, İran'ın 14 maddelik mutabakat zaptında son aşamaya gelindiğini açıkladı.