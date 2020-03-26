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ABD basını korona haberinde Hz. Muhammed'i örnek gösterdi

Newseek dergisi, Hz. Muhammed'in "Bir yerde veba salgını duyarsanız, oraya girmeyin; veba sizin bulunduğunuz yerde çıkarsa, o yeri terk etmeyin" hadisini paylaştı.

Haber Merkezi | 26.03.2020 - 11:18..
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Koronavirüs salgınına karşı en önemli tedbirlerin başında hijyen kurallarına uymak geliyor.

ABD'li haftalık haber dergisi Newsweek, Hz. Muhammed'in salgın hastalıklarla ilgili önerilerine yer verdi.

HZ. MUHAMMED ÖRNEĞİ

Haberde, bazı uzmanların salgına karşı temizlik uyarıları aktarılırken, "Bir salgın sırasında başka kimin hijyen ve karantina önerdiğini biliyor musunuz? 1300 yıl önce İslam Peygamberi Hz. Muhammed." ifadeleri kullanıldı.

KARANTİNA TAVSİYESİ

Hz. Muhammed'in, koronavirüs gibi ölümcül hastalıkları önlemek ve bu gibi salgınlarla mücadele etme konusunda sağlıklı tavsiyelerde bulunduğu belirtildi. İslam Peygamberi'nin, salgın hastalık riskine karşı, ashabına yaptığı bir tavsiyede karantina uygulamasına dikkat çektiği ifade edildi.

ABD basını korona haberinde Hz. Muhammed'i örnek gösterdi

"BİR YERDE VEBA SALGINI DUYARSANIZ..."

Newsweek'in haberinde Hz. Muhammed'in konuyla ilgili, "Bir yerde veba salgını duyarsanız, oraya girmeyin; ama veba sizin bulunduğunuz yerde çıkarsa, o yeri terk etmeyin" hadisi okurlarla paylaşıldı.

"BULAŞICI HASTALIĞI OLANLAR..."

Hz. Muhammed'in tavsiyelerinin sıralandığı yazıda, Peygamber'in, "Bulaşıcı hastalığı olanlar sağlıklı olanlardan uzak tutulmalıdır." önerisine yer verildi.

ABD basını korona haberinde Hz. Muhammed'i örnek gösterdi

TEMİZLİK VURGUSU

Ayrıca Hz. Muhammed'in, insanları enfeksiyondan koruyacak hijyenik uygulamalara uymaya da teşvik ettiği de hatırlatılarak, "Temizlik, imanın yarısıdır. Uyandıktan sonra ellerinizi yıkayın; uyurken ellerinizin nereye hareket ettiğini bilmiyorsunuz. Yemekten önce ve sonra ellerinizi yıkayınız." tavsiyeleri de aktarıldı.

ABD basını korona haberinde Hz. Muhammed'i örnek gösterdi

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