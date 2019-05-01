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ABD basının Venezuela üzüntüsü

Venezuela'da gerçekleşen darbe girişimi Maduro hükümetinin müdahalesiyle büyük ölçüde bastırılırken, ABD basını bu durum karşısında şaşkınlık yaşıyor.

Haber Merkezi | 01.05.2019 - 02:34..
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Venezuela'da ABD destekli Guaido darbesi, hükümet güçlerinin devreye girmesiyle büyük oranda bastırıldı. Özellikle başkent Caracas'ta hükümet yanlısı halkın da sokağa çıkması ile darbe girişimi püskürtülürken muhalifler de sığınacak liman aramaya başladı.

ABD basının Venezuela üzüntüsü

ABD basının Venezuela üzüntüsü

Diğer yanda ise darbe girişimini anlık olarak takip eden ABD basını durum karşısında biraz şaşkın, biraz üzgün bir tutum sergiliyor. Voice of America "Maduro darbe girişimini atlatmış görünüyor" başlıklı takip haberi yayınladı.

ABD basının Venezuela üzüntüsü

"MADURO DARBEYİ ATLATMIŞ GÖRÜNÜYOR"

Darbe'nin azmettirici ABD'nin Venezuela'da gerçekleştirdiği girişim boşa çıkınca Voice of America'dan "Gün sonunda Guaido önderliğindeki muhalefetin karnesine bir ‘başarısız darbe girişimi’ daha eklenmiş görünüyor. Öte yandan, darbe girişimlerine karşı deneyimli denebilecek Maduro hükümeti de sabahın erken saatlerinden itibaren, destekçilerini ve milis kuvvetleri Başkanlık Sarayı Miraflores’in çevresine toplanmaya çağırarak karşı hamlesini yapmıştı. Akabinde askeriyenin de Maduro’ya bağlılığını yinelemesiyle hükümet şimdilik rahat bir nefes almış gibi görünüyor." ifadelerine yer verilen bir haber paylaşıldı.

ABD basının Venezuela üzüntüsü

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