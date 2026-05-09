ABD basınının iddiası: İran ile ateşkes görüşmeleri hafta başında başlayacak

Körfez’de diplomatik trafik hız kazanırken, ABD, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gerilim dikkat çekiyor.

GÖRÜŞMELER HAFTA BAŞINDA BAŞLAYABİLİR

The Wall Street Journal’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Washington ile Tahran arasındaki görüşmelerin İslamabad’da önümüzdeki hafta başında yeniden başlaması bekleniyor.

İKİ İRAN TANKERİ VURULDU

ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, ablukayı delmeye çalışan iki tankerin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Umman Körfezindeki İran limanına ilerleyen iki tankerin George Bush uçak gemisinden havalanan bir F-18'den atılan hassas mühimmat ile vurulduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada İran bayraklı Hasna adlı petrol tankerinin de Çarşamba günü etkisiz hale getirildiği belirtildi. Boş tankerin dümen bölümünün F-18 saldırısında makineli top ateşiyle tahrip edildiği vurgulandı.

CENTCOM: 61 GEMİYİ ENGELLEDİK

CENTCOM, ABD'nin İran limanlarına giriş çıkışları bloke ettiği deniz ablukasına ilişkin güncel durumu paylaştı.

Açıklamada, ABD ordusuna ait deniz unsurlarının bugüne kadar İran limanlarına giriş ve çıkış yapmaya çalışan toplam 57 ticari gemiyi bloke ederek farklı rotalara yönlendirdiği, 4 gemiyi ise devre dışı bıraktığı belirtildi.

İran'ın yarı resmi Fars haber ajansı ise, Hürmüz'de İran silahlı kuvvetleri ile ABD gemileri arasında aralıklarla çatışma yaşandığını aktardı. Tasnim haber ajansı ise bir ordu yetkilisine dayandırarak bölgedeki durumun sakin olduğunu, ancak ABD güçlerinin körfeze yeniden girmeye çalışmaları durumunda çatışmaların yaşanabileceğini paylaştı.

İRAN PETROL TANKERİNE EL KOYDU

İranlı Tasnim ajansı, İran'ın “Ocean Koi” adlı Barbados bandıralı petrol teknesine el koyduğunu duyurdu. İran basını, el koyma nedeninin “İran'ın petrol ihracatını aksatma girişiminde bulunduğu iddiası” olduğunu öne sürdü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yükselen tansiyona dair açıklamalarda bulundu. Arakçi, “Diplomatik bir çözüm masada olduğu her seferde ABD düşüncesizce bir askeri macerayı seçiyor. İranlılar asla baskıya boyun eğmez.” diye konuştu. İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin İranlı tankerlere karşı hareketlerini ateşkes ihlali olarak kınarken Bakan Arakçi, İran'ın füze envanterinin ve fırlatma kapasitesinin arttığını söyledi.

Reuters, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'dan atılan 3 balistik füze ve 3 dron ile hedef alındığını, 3 kişinin yaralandığını aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la yaşanan gelişmelere dair konuştu. Olası anlaşmaya dair İran'dan yanıt beklediklerini söyleyen Rubio, henüz yanıt alınmadığını belirtti, “Umarım bu bizi ciddi bir müzakere sürecine sokar." diye konuştu. Amerikan Dışişleri Bakanı, 7 Mayıs'ta yaşanan çatışmaların “Destansı Öfke Operasyonu”ndan ayrı olduğunu savundu, “Eğer ABD'ye ateş açılmışsa, cevap veririz.” dedi.

İran'ın Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Tahran'ın ABD'nin teklifine verilecek yanıtı hala değerlendirdiğini söyledi.

İran'ın Mehr Haber Ajansı da 7 Mayıs gecesi yaşanan çatışmalarda vurulan bir İran gemisinin 10 mürettebatının yaralandığı, 5 kişinin de kaybolduğunu duyurdu.

FOX NEWS: TANKERLER HAVA SALDIRISIYLA VURULDU

ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, 8 Mayıs günü 70'ten fazla tanker gemisinin İran limanlarına giriş ve çıkışının abluka kapsamında engellendiğini açıkladı.

CENTCOM, X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu ticari gemiler, tahmini 13 milyar doların üzerinde değere sahip 166 milyon varilden fazla İran petrolü taşıma kapasitesine sahip" ifadeleri kullanıldı.

Amerikan Fox News kanalından bir muhabir, ABD ordusunun bugün daha fazla hava saldırısı düzenlediğini ve İran'a uygulanan ablukayı kırmaya çalışan birkaç boş tankerin vurulduğunu öne sürdü.

Ayrıca Reuters, İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama seslerinin duyulduğunu aktardı ancak sesin nedenini henüz bilinmiyor.

7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece Körfez'de silahlar yeniden konuşurken, ABD Başkanı Donald Trump, çatışmaya rağmen ateşkesin hala devam ettiğini söyledi.

Trump, Truth Social'da "Üç adet Amerikan destroyeri, ateş altında Hürmüz Boğazı'ndan çok başarılı bir şekilde geçti. Üç destroyere de zarar verilmedi, ancak İranlı saldırganlara büyük zarar verildi." diye yazdı. Trump daha sonra "Bugün bizimle dalga geçtiler. Onları havaya uçurduk." diye konuştu.

TRUMP: İRAN'DAN YANIT BEKLİYORUM

Donald Trump İran'dan, ABD'nin sunduğu anlaşma belgesine dair "yakında bir yanıt beklediğini" açıkladı. Trump, İran'ın anlaşma yapmaması halinde "ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda Özgürlük Projesi ile başka eylemlere devam edebileceği" konusunda uyarıda bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişini sağlamaya yönelik kendisinin başlatıp sonra durdurduğu Özgürlük Projesi'ne dönülüp dönülmeyeceğine ilişkin soruya ise Trump, "Sanmıyorum. Elimizde başka seçenekler var. Pakistan tarafından bunu yapmamamız istendi. Özgürlük Projesi iyi bir projeydi ancak bizim başka seçeneklerimiz var." yanıtını verdi.

Gerginliğin yine bir diyalog sürecinde çıkması dikkat çekerken ABD ve İran arasında tek sayfalık bir mutabakat metninde anlaşılmaya yakın olunduğu belirtilmişti.

İran'ın en üst düzey ortak askeri komutanlığı, ABD güçlerinin bir İran petrol tankerini ve başka bir gemiyi hedef aldığını ve Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'ndaki sivil bölgelere ve yakın kıyı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

İran'ın Hatem el-Enbiya Merkez Karargahı sözcüsü, İran saldırılarının "önemli hasara" yol açtığını söylerken, ABD Merkez Komutanlığı hiçbir varlığının vurulmadığını belirtti.