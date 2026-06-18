ABD Başkan Yardımcısı Vance: İsrail'deki panik havasını tuhaf buluyorum

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, New York Times gazetesine verdiği podcast mülakatında ABD'ye yönelik İsrail'deki eleştirilere tepki gösterdi.

Vance, "İsrail'deki panik havasını tuhaf buluyorum çünkü bence bu, güvensizlikten kaynaklanıyor. Halbuki Amerika, o bölgenin güvenini kazanmıştır" değerlendirmesini yaptı.

"SADECE ÖLDÜREREK ÇIKIŞ YOLU BULAMAZSINIZ"

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezazel Smotrich'i isim vererek sert sözlerle eleştiren Vance, "Ben-Gvir ve Smotrich gibi anlaşmaya saldıran kişiler var. Sanırım onlara vereceğim yanıt şudur: Tam olarak ne öneriyorsunuz? 9 milyonluk bir ülkesiniz. Karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek çıkış yolu bulamazsınız" ifadelerini kullandı.

Vance, ABD'nin İran'la yaptığı mutabakatın hem ABD hem İsrail hem de Orta Doğu için iyi bir anlaşma olduğunu savunarak ABD'nin İsrail'e olan uzun süreli desteğini düşününce bu ülkeden gelen tepkilerin 'mantıklı' olmadığını kaydetti.

"NÜKLEER PROGRAMLARINI ORTADAN KALDIRDIK"

Söz konusu anlaşma ile İran'ın nükleer programının son bulacağını ve bunun İsrail için büyük kazanım olduğunu ifade eden Vance, "Nükleer programlarını ortadan kaldırdık. İranlıları, 6 ay önce bile hayal bile edilemeyecek tekliflerde bulunacak bir noktaya getirdik" değerlendirmesinde bulundu.

Vance, "Bu müzakereleri sonuna kadar sürdürelim ve İran'ın eylemlerinin sözleriyle gerçekten örtüşüp örtüşmediğini görelim. İsrail için inanılmaz bir ortak olan ABD'ye de biraz kredi verelim" şeklinde sözlerini tamamladı.