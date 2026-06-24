SON DAKİKA! Trump: Erdoğan'a saygımdan dolayı Ankara'daki zirveye gideceğim

ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"ERDOĞAN'A DUYDUĞUM SAYGIDAN DOLAYI TÜRKİYE’YE GELECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşan Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir lider, çok güçlü bir kişi, büyük bir askeri güce sahip. Türkiye denildiğinde aklıma ilk Erdoğan geliyor. Türkiye'yi çok seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Kendisine duyduğum saygıdan dolayı Türkiye’ye geleceğim" dedi.

"BİLDİĞİNİZ GİBİ ERDOĞAN, İSRAİL'İN HAYRANI DEĞİL"

Türkiye'nin İran savaşına dair duruşuna değinen Trump, "Erdoğan benim dostum ve savaşın dışında kaldı. Biliyorsunuz, İran'la yaşanan savaşa dahil olabilecek en güçlü adaylardan biriydi. Hatta belki de İran'ın tarafında yer alabilirdi. Çünkü bildiğiniz gibi İsrail'in hayranı değil." ifadelerini kullandı.

F-35 SORUSU

Trump, CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un, "Türkiye, F-110 jet motorlarını ve F-35 savaş uçaklarını istiyor. Türkiye'ye büyük bir hediye paketiyle mi gideceksiniz?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

“"Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO’nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) çok mutlu edecek bir şey yapacağım."”

JD VANCE'TEN F-35 SORUSUNA YANIT

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Türkiye'ye F-35 satılması konusundaki bir soruya yanıt verirken, Amerikan Kongresinin de dahil olduğu ilgili yasal süreçlere atıf yaptı.

Vance, "(Savunma Bakanı) Pete (Hegseth) ve tüm ekip şu anda bunu inceliyor çünkü Amerikan yasalarına uymak için gerçekleştiğini teyit etmemiz gereken bazı hususlar var. Başkan bizden bunu yapmamızı istedi. Kontrolleri yapıyoruz ve bunların gerçekleştiğini teyit ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"İNSANLAR TÜRKİYE'NİN ASKERİ AÇIDAN NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNUN FARKINDA DEĞİL"

Açıklamalarının devamında Türkiye'nin özellikle savunma sanayisi anlamında çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Trump şöyle dedi:

“"O kadar güçlü ki, insanlar Türkiye’nin askeri açıdan ne kadar büyük olduğunu bilmiyorlar. Erdoğan sayesinde (Türkiye'nin) çok güçlü bir ordusu var."”

NATO Genel Sekreteri Rutte de "Türkiye’nin devasa bir savunma sanayi tabanı var. ABD de dahil NATO ittifakının her yerinde faaliyet gösteren 3 bin şirketi var." ifadelerini kullandı.

Rutte ayrıca, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak NATO Zirvesi'nin ittifak için çok önemli olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üye ülke liderlerini ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

NATO ÜLKELERİNE YİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Diğer yandan Trump, bazı NATO ülkelerinin verdikleri sözleri yerine getirmediğini ve özellikle İran konusunda ABD'ye destek olmadıklarını savundu.

Almanya, İngiltere ve İspanya'yı sert ifadelerle eleştiren Trump, "İspanya tam bir felaket, berbat. Hiçbir şey ödemek istemiyorlar. Bedavaya geçineceklerini sanıyorlar. İspanya iyi bir ittifak üyesi değil. İngiltere ise ölüyor; Kuzey Denizi'ni (petrol aramaya) açmalılar." diye konuştu.

"NATO’dan tek istediğim sadakat. Almanya’da 50 bin askerimiz var, küçük bir jest istiyoruz, hemen 'Bunu yapamayız.' diyorlar." ifadelerini kullanan Trump, bu ülkelerden dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadığını yineledi.

Trump'ın sözlerine karşılık veren Rutte ise başta Almanya olmak üzere bazı NATO ülkelerinin son yıllarda savunma harcamalarını kayda değer ölçüde artırdığını ve bunda Trump'ın büyük payı olduğunu ifade ederek ABD Başkanı'nın "çabalarından övgüyle" bahsetti.

ABD Başkanı ayrıca, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden herhangi bir şekilde geçiş ücreti alma talebinin kendisi için "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.