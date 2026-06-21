ABD Başkanı Trump: Hürmüz Boğazı'nı kapatırsanız bir ülkeniz kalmaz

ABD-İran arasında tansiyon düşmek bilmiyor.

İki ülke arasında İsviçre'de ilk kez yüz yüze bir görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, olumlu mesajlar verdi.

Öte yandan Fox News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajları bu kadar olumlu olmadı.

"MECBUR KALIRSAM CANLARINI OKURUM"

Tehditlerine devam eden Trump, "Birleşik Devletler, Hürmüz Boğazı’nın koruyucu meleği olup petrolün yüzde 20’sini alabilir.

Eğer mecbur kalırsak Boğaz’ı ele geçirebiliriz. Onların darmadağın ederim, canlarına okurum." dedi.

"ORAYI KAPATIRSANIZ, ÜLKENİZ KALMAZ"

Bir kez daha Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağını söyleyen Trump, şunları kaydetti:

“Eğer anlaşmaya yanaşmazlarsa, geçiş ücreti keseriz.



Orayı kapatırsanız ortada bir ülkeniz kalmaz; o s******min memleketine geri adım bile atamazsınız.”

"60 GÜNDEN SONRA İSTEDİĞİMİ YAPABİLİRİM"

Nihai anlaşma için 2 ayları olduğunu ifade eden ABD Başkanı, "60 günlük bir seçeneğim var. O seçenekten sonra istediğimi yapabilirim.

Dün bu İranlılarla yapılan Mutabakat Zaptı sonucunda, 19 milyon varil ham petrol Basra Körfezi'nden çıktı." ifadelerini kullandı.

"BİNALARI YIKMADAN BİR ŞEY YAPAMIYORLAR"

Trump, açıklamasında Netanyahu ve İsrail yönetimine yönelik eleştirilerine devam ederek, şöyle konuştu:

“İsrail'in Hizbullah'ı alt edememesinden hayal kırıklığına uğradım.



Binaları yıkmadan hiçbir şey yapamıyorlar.



Bunu Suriye'ye vermeye çok yaklaştım çünkü o daha hassas bir iş çıkarırdı.”

"EĞER YAPMAZLARSA İRAN'I ÇOK SERT VURACAĞIZ"

Öte yandan Trump, ABD basınına yaptığı açıklamaların ardından bir de sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Lübnan üzerinden İran'ı tehdit eden Trump, "İran, Lübnan'daki yüksek maaşlı vekillerini hemen durdurmalı, sorun çıkarmalarından vazgeçmeli. Eğer yapmazlarsa, İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız, geçen hafta yaptığımız gibi, ama bu sefer daha sert" diye konuştu.