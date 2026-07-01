ABD Başkanı Trump: İran tarafıyla mükemmel bir toplantı yaptık

ABD- İran hattında karşılıklı açıklamalar...

İki ülke, imzalanan mutabakat zaptının ardından nihai anlaşmayı sağlamak için temaslara başladı.

İlk yüz yüze gelişme İsviçre'de gerçekleştirilirken sonrasında yaşanan gelişmeler, bazı tıkanıklıklara neden oldu.

İKİ TARAF DA FARKLI ŞEYLER SÖYLÜYOR

Son günlerde İran cephesinden yapılan açıklamalarda, herhangi bir görüşmenin olmadığı iddia edildi.

ABD tarafı ise bu açıklamaların tam tersini savunarak temasların devam ettiğini duyurdu.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA

Süreçle ilgili soru işaretleri yerini korurken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar geldi.

Trump, uçağa binmeden önce her zaman yaptığı gibi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MÜKEMMEL BİR TOPLANTI YAPTIK"

Müzakere sürecinin olumlu yönde ilerlediğini ifade eden ABD Başkanı, "İran tarafıyla mükemmel bir toplantı yaptık.

Çok iyi görüşmeler yapılıyor. Gayet iyi anlaşıyoruz." dedi.

"İRAN'IN NÜKLER SİLAH SAHİBİ OLMASI KABUL EDİLEMEZ"

Bir kez daha İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağını söyleyen Trump, "İran'ın nükleer silahsızlandırılması sürecinde ilerlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.