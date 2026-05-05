ABD Başkanı Trump: İran'ın hiç şansı yok, her şey bitti

Orta Doğu'da sular ısınıyor...

İran, Hürmüz Boğazı'nda bir ABD gemisini iki füzeyle hedef aldığını duyururken ABD ordusu bu iddiaları yalanladı.

Ancak bu gerginlik bölgede tansiyonu bir kez daha en üst seviyeye çıkardı.

Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, son duruma değindi.

"İKİ HAFTA İÇİNDE ORDULARINI YOK ETTİK"

İran'ın çaresiz olduğunu iddia eden Trump, "Bizimle oyun oynamayı sevmiyorlar, bundan hiç hoşlanmıyorlar, göreceksiniz.

Sanırım zaten gördünüz, iki hafta içinde ordularını neredeyse yok ettik." dedi.

"HİÇ ŞANSLARI YOK BUNU BİLİYORLAR"

Savaşı çoktan kazandıklarını söyleyen ABD Başkanı, "İran'ın hiç şansı yok. Bunu biliyorlar. Onlarla konuştuğumda bunu bana söylediler.

Sonra televizyona çıkıp ne kadar iyi durumda olduklarını söylüyorlar. Her şey bitti." ifadelerini kullandı.

"İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ"

Daha sonra yanında bulunan çocuklara konuşan Trump, bir kez daha Tahran'ın nükleer zenginleştirmesini hedef alarak şunları söyledi:

“İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz.



Bunun için siz çok küçük olabilirsiniz.



Muhtemelen çoğu insandan daha iyi biliyorlardır.”

"İSRAİL YOK OLURDU"

İran'ın bölge ülkelerine saldıracağı iddiasını tekrarlayan Başkan Trump, "İran nükleer silaha sahip olsaydı belki de şu anda burada olmazdık.

Orta Doğu yok olurdu. İsrail yok olurdu" diye konuştu.