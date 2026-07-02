ABD Başkanı Trump: İspanya NATO üyesi, ama iyi NATO üyesi değil

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Dakota'da katıldığı siyasi etkinlikte yaptığı konuşmada, NATO üyesi İspanya’nın özellikle İran’a yönelik askeri harekata ve ittifak yükümlülükleri konusunda yeterli destek vermediğini ima etti.

"İSPANYA İYİ BİR NATO ÜYESİ DEĞİL"

Madrid yönetimine sitem eden Trump, "İspanya NATO üyesi ama iyi NATO üyesi değil." ifadesini kullandı.

Trump, eski ABD Başkanı Theodore Roosevelt'in İspanyollara karşı yürüttüğü muharebelere değinerek, onun kazandığı zaferlerle İspanyol hattının yarıldığını anlattı.

İspanya’nın tarihsel olarak etkili olduğu Küba, Porto Riko, Filipinler ve Guam gibi bölgeleri sıralayan Trump, "(İspanya) Bize iyi davranmıyorlar. Yakında buraların elinizden kayıp gittiğini görünce anlayacaklar. Hepsi bir zamanlar bizimdi." diye konuştu.

"KÜBA ONLARCA YIL SONRA BİZE DOĞRU GELİYOR"

Trump, yıl başından bu yana ablukayı sıkılaştırıp, yaptırımlar uyguladığı Havana yönetimi hakkında da "Ve Küba’dan bahsetmişken onlarca yıl sonra bize doğru geliyor." diye konuştu.

Panama Kanalı’na da değinen Trump, kanalın ABD tarafından inşa edildiğini, daha sonra devredilmesini ise “stratejik bir hata” olduğu yönündeki görüşünü tekrarladı ve Çin’in bölgedeki etkisine karşı Washington’un harekete geçeceğini söyledi.

"KORUNMAK İÇİN ÇİN'E VE BAŞKA ÜLKELERE BAKIYORLARDI"

Roosevelt döneminde ABD’nin büyük güce ulaştığını fakat günümüzde ABD’nin çok daha güçlü olduğunu ifade eden Trump şöyle dedi:

“"Suudi Arabistan Kralı bir yıl önce bana, Biden döneminde ülkeniz ölü gibiydi. Sizden umudu kesmiştik, demişti. Korunmak için Çin’e ve başka ülkelere bakıyorlardı. Başkalarına yöneliyorlardı. "Şimdi ise dünyanın en gözde ülkesi sizsiniz" dedi. Bunu söyledi ve bu doğru. Şimdi, o zamankinden bile doğru. ABD, dünyanın en gözde ülkesi"”

"DOĞUMLA VATANDAŞLIK MESELESİNİ HALLEDECEĞİZ"

ABD’de Yüksek Mahkeme’nin kendi aleyhindeki doğumla vatandaşlık kararına da değinen Trump, "Doğumla vatandaşlık meselesini halledeceğiz. Çünkü bu, başka ülkelerden gelen zengin insanlar için tasarlanmamıştı" dedi.

ABD’de doğan herkesin Amerikan vatandaşı sayılması uygulamasının istismar edildiğini savunan Trump, "Bu, Çin’den özel jetlerle gelen zenginler için tasarlanmamıştı. Kölelerin bebekleri için tasarlanmıştı. Bu yüzden, yanlış karar verdiler. Ama sorun değil" dedi.

"HER ŞEY ÜZERİNDE TAM KONTROLÜMÜZ VAR"

Petrol fiyatlarının hızla düştüğünden bahseden Trump şu ifadeleri kullandı:

“"Yakıt fiyatlarının hızla düştüğünü görüyorsunuz. Tam da söylediğim gibi, taş gibi düşüyor. Çünkü gemiler, Hürmüz Boğazı’ndan çıkıyor. Kimsenin daha önce görmediği sayılarda çıkıyorlar. Rekor kırıyoruz. Petrol düşüyor. Size düşeceğini söylemiştim. Her şey üzerinde tam kontrolümüz söz konusu. Bu, Amerika’nın altın çağının başlangıcı"”

ROOSEVELT’İN YAPAY ZEKA DESTEKLİ HOLOGRAMI İLE PANAMA KANALI’NI KONUŞTU

Trump, konuşması öncesinde yeni kütüphanede eski Başkan Roosevelt’in yapay zeka destekli hologramı ile sohbet etti. Trump, buradaki konuşmasında Roosevelt’in yapay zeka destekli hologramına, "Panama Kanalı’nı en büyük başarınız olarak görüyor musunuz?" diye sordu.

Roosevelt’i temsilen oluşturulan hologram, "O dönemde evet. Kanal, hiç şüphesiz en çok gurur duyduğum mücadelelerden biridir" ifadeleriyle cevap verdi.

Temsili hologramın ayrıca, "Gemilerin oradan geçerek dünyanın haritasını sonsuza dek değiştireceğini düşündüğümde, kalıcı bir iz bıraktığımı hissettim. Dünyanın haritasını sonsuza dek değiştireceğini biliyordum" dediği duyuldu.