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ABD Başkanı Trump Japonya’ya gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Japonya imparatoru ile tanışacak. Bu buluşma ile bir ilke de imza atılacak, çünkü Trump, yeni Japonya imparatoru ile tanışan ilk yabancı lider olacak.

İHA | 19.04.2019 - 09:25..
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Japonya; mevcut İmparator Akihito’nun tahtı, resmi olarak oğlu Prens Naruhito’ya devredeceği tarih olan 1 Mayıs’a hazırlanırken, Japonya Bakanlar Kurulu, 25-28 Mayıs tarihleri arasında ABD Başkanı Donald Trump’ı, Japonya’ya davet etme kararı aldı.

Davet planına göre, Başkan Trump’ın programında Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile gerçekleştireceği bir zirve, yeni imparator ile bir toplantı ve imparatorluk sarayında bir akşam yemeği yer alacak. Ayrıca Trump ve Abe’nin, bir sumo turnuvasını birlikte izlemeleri ve golf oynamaları da bekleniyor.

"ABD - JAPONYA İTTİFAKINA İŞARET"

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, iki liderin karşılıklı ziyaretlerinin güçlü bir Japonya-ABD ittifakına işaret ettiğini vurguladı.

Trump’un, Japonya’nın yeni döneminde ülkeye davet edilen ilk devlet konuğu olacağını belirten Suga, iki ülkenin ortaklığının bölge ve dünya barışına katkıda bulunmasına dair umudunu dile getirdi.

ABE VE TRUMP YENİDEN BİR ARAYA GELECEK

ABD Başkanı Trump’ın, 25 Mayıs’ta Japonya’ya gerçekleştirmesi beklenen ziyareti öncesinde 27 Nisan’da, Washington’da Başbakan Abe ile bir araya gelmesi planlanıyor. Ayrıca Trump’ın, haziranda Japonya’nın Osaka şehrinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi için bir kez daha Japonya’ya seyahat etmesi bekleniyor.

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