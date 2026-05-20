ABD Başkanı Trump: Netanyahu ne dersem onu yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, bugün ABD Sahil Güvenlik Akademisi'nde mezuniyet konuşması yapacak.

Konuşması için Joint Base Andrews'a doğru yola çıkan Trump, uçağa binmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Burada İran savaşı ile son durum ve İsrail hakkında konuşan ABD Başkanı Trump, önemli mesajlar verdi.

"İSRAİL'DE BAŞBAKAN OLABİLİRİM"

İsrail hakkında çarpıcı ifadeler kullanan ABD Başkanı, "Şu anda İsrail'de yüzde 99 onay oranına sahibim.

Başbakanlığa adaylığımı koyabilirim, bu yüzden belki de bunu yaptıktan sonra İsrail'e gidip başbakanlık için yarışırım." dedi.

"NETANYAHU NE DERSEM ONU YAPACAK"

Daha sonra İran konusunda Netanyahu'ya ne söylediği sorulan Trump, yanıt olarak şunları kaydetti:

“Ben, Netanyahu’ya ne yapmasını söylersem onu yapacak.



Ondan ne istersem onu yapacak.”

"KENDİSİ SAVAŞ ZAMANI BAŞBAKANI"

Soruya cevabında Netanyahu için övgü dolu ifadeler kullanan Trump, "Benim için iyi bir adam. Çok iyi biri.

Kendisi savaş zamanı başbakanı." sözlerini sarf etti.

"DAHA 3 AYDIR İRAN'DAYIZ"

ABD'nin eski askeri müdahalelerini kendisinin İran'a müdahalesi ile karşılaştıran Trump, şunları söyledi:

“Bir de şöyle bakalım. Vietnam'da 19 yıl kaldık, değil mi? Afganistan'da ve diğer o yerlerde 10 yıl kaldık. Irak'taydık. Irak'ta ne kadar kaldın? 12 yıl. Kore'de 7 yıl kaldınız, İkinci Dünya Savaşı farklıydı. O 4 yıldı.



Ben ise üç aydır işin içindeyim ve bunun büyük kısmı ateşkesle geçti. Ve biliyor musunuz? Bu çeşitli savaşlarda yüz binlerce asker kaybettiniz.



Venezuela’da kimseyi kaybetmedik ve burada ise 13 kişi kaybettik.”

"13 KİŞİ KAYBEDİLDİ AMA..."

Kayıplarının medyanın yansıttığının aksine oldukça az olduğunu ifade eden Başkan, "Televizyonlar sürekli '13 kişi kaybedildi' diyor. Evet, 13 kişi kaybedildi ama yaptığımız şey inanılmazdı.

İran’ı resmen yok ettik." şeklinde konuştu.

"İRAN'A ŞANS VERECEĞİZ"

İran ila kalıcı barış konusunda acelesinin olmadığını söyleyen ABD Başkanı, şu ifadelere yer verdi:

“Hürmüz Boğazı'nın derhal açılması lazım. İran'a şans vereceğiz.



Tabii ben daha az insanın ölmesini isterim çok insanın ölmesindense. Bunu iki türlü de yapabiliriz ama onlar insanların iyiliğini düşünüyor mu bilmiyorum.



Yaptıkları şeyler sanki insanların iyiliğini düşünüyorlar gibi gelmiyor. İran'da büyük bir öfke var çünkü orada insanlar kötü şartlar içinde yaşıyorlar.”

"HEM PUTİN HEM DE Şİ İLE İYİ ANLAŞIYORUM"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmeye ilişkin soruya yanıt veren Trump, "Tören benimki kadar görkemli miydi bilemedim. İzledim. Bence biz onu gölgede bıraktık.

Putin ile iyi anlaşıyorum, Şi ile iyi anlaşıyorum, herkesle iyi anlaşıyorum." diye konuştu.