ABD Başkanı Trump: Sadece İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını düşünüyorum

Dünyanın gözü bu görüşmede...

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e gidiyor.

Burada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek olan Trump, seyahat öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY ÇOK İYİ SONUÇLANACAK"

İran'ı sıkıştırmak için uyguladıkları Hürmüz Boğazı ablukasını hatırlatan ABD Başkanı, buna devam edeceklerini söyledi.

Trump, ablukanın yüzde 100 etkili olduğunu öne sürerek, "Öyle ya da böyle, her şey çok iyi sonuçlanacak" dedi.

"DÜŞÜNDÜĞÜM TEK ŞEY İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAMASI"

Önemsedikleri tek şeyin İran'ın nükleer silaha sahip olmaması olduğunu ifade eden Trump, "Amerikalıların mali durumlarını düşünmüyorum. Kimseyi düşünmüyorum. Tek bir şeyi düşünüyorum.

İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin veremeyiz. Hepsi bu." dedi.

"ÖYLE YA DA BÖYLE BİZ KAZANACAĞIZ"

En sonunda kazanan taraf olacaklarını söyleyen ABD Başkanı, şu ifadelere yer verdi:

“İran'ı tamamen kontrolümüz altında tutuyoruz.



Ya bir anlaşma yapacağız ya da yerle bir edilecekler.



Her iki şekilde de biz kazanacağız.”

"HER AMERİKALI BUNU ANLAR"

ABD halkının kendisini bir gün bu konuda destekleyeceğini iddia eden Başkan Trump, "Her Amerikalı, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını anlar.

Borsa biraz yükselir ya da düşerse, Amerikan halkı bunu anlar." diye konuştu.

"PAKİSTAN HARİKA"

'Pakistanlıları arabulucu olarak yeniden mi değerlendiriyorsunuz?' sorusuna da yanıt veren Trump, şöyle konuştu:

“Hayır, onlar harika.



Pakistan saha mareşali ve başbakanı tamamen harikalar.”