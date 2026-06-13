ABD Başkanı Trump, Venezuelalı çete liderini öldürdüklerini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten kısa bir süre sonra aralarında Venezuela merkezli Tren de Aragua'nın da yer aldığı bazı çeteleri yabancı terör örgütleri listesine eklemişti.

Trump, sosyal medya hesabından Tren de Aragua'nın liderinin hedef alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

"ÇETE LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ"

ABD ordusunun düzenlediği hava saldırısında 'Nino Guerrero' takma adlı Tren de Aragua çetesinin lideri Hector Guerrero Flores'in öldürüldüğünü ifade etti.

Trump, bu saldırının Venezuelalı yetkililerce koordineli şekilde düzenlendiğini belirtti.

Söz konusu askeri operasyon kapsamında hızlı ve ölümcül bir saldırı gerçekleştirildiğini vurgulayan Trump, Tren de Aragua kartelini 'dünyanın kana en fazla susamış terör örgütlerinden biri' olarak niteledi.