ABD Başkanı Trump'ın kripto gelirleri 1,4 milyar doları aştı

ABD Kamu Etiği Ofisi, Başkan Donald Trump'ın 927 sayfalık yıllık mali beyan raporunu paylaştı.

Raporda Trump'ın hükümet dışındaki pozisyonları da yer alırken çeşitli şirketlerde yürüttüğü yöneticilik ve başkanlık görevleri listelendi.

KRİPTO GELİRLERİ 1,4 MİLYAR DOLARI AŞTI

Trump'ın kendisi ve oğullarının kurucuları arasında yer aldığı kripto girişimi World Liberty Financial'dan 500 milyon dolardan fazla, ayrıca '$TRUMP' adlı meme coin satışından 635 milyon doları aşkın gelir elde ettiği görüldü.

Çeşitli medya şirketleriyle yapılan uzlaşmalardan 80 milyon doların üzerinde kazanan Trump, şirketinin adını yurt dışındaki gayrimenkul geliştiricilerine lisanslamasından da milyonlarca dolar kazandığını bildirdi.

BİNLERCE KALEMDE FİNANSAL VARLIK

Raporun en uzun bölümünde ise Trump'ın farklı yatırım hesapları altında tutulan binlerce kalemde finansal varlığı yer aldı.

Trump'ın portföyünde Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia, Amazon, Tesla ve Meta gibi büyük şirketlerin hisse senetlerinin yanı sıra çok sayıda belediye ve devlet tahvili ile borsa yatırım fonu bulunduğu görüldü.

Tablolarda Trump'ın yatırım pozisyonları ve bu yatırımlardan elde edilen temettü, sermaye kazancı ve faiz gelirleri, net tutarlar yerine geniş değer aralıklarıyla gösterildi.

Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın da mal varlıklarının bildirildiği raporda 'Melania' adlı kitap ve film projeleri ile NFT satışlarından sağlanan telif hakları ve net gelirler detaylandırıldı.

HÜKÜMET YETKİLİLERİ MAL VARLIKLARINI RAPOR EDİYOR

ABD Kamu Etiği Ofisi, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in 17 sayfadan oluşan yıllık mali beyan raporunu da yayımladı.

Vance'in raporunda kitabından, kurucusu olduğu Narya Capital firmasından, yönetici ortak olarak görev yaptığı Rise of the Rest Seed Fund'dan elde ettiği kazançlar ve değeri 250 bin ile 500 bin dolar arasında değişen bitcoin varlıkları ayrıntılı olarak yer aldı.

ABD'de Başkan ve Başkan Yardımcısı dahil mali bildirim yükümlülüğü bulunan hükümet yetkilileri mal varlıklarını ABD Kamu Etiği Ofisi'ne rapor ediyor.