ABD, bilgisayar korsanlarına 400 bin dolar ödedi

Bilgisayar korsanları, özellikle devletlerin veya büyük şirketlerin ağ sistemlerine sızarak, büyük veriler ele geçiriyor. Bu verilerin karşılığında para isteyen korsanlar, zaman zaman sistemlere zarar vererek kullanılamaz hale getiriyor. Geçtiğimiz günlerde bir grup hacker, ABD'deki 11 Eylül saldırıları hakkında kimsenin bilmediği sırları açıklayacağını söyleyerek, bunun karşılığında yüklü bir miktar para talebinde bulunmuştu.

ABD'deki Georgia eyaletinde bulunan Jackson şehri, ülkede yapılan en gelişmiş fidye yazılım saldırılarından birine maruz kaldı. Bütün interneti ele geçiren korsanlar, karşılığında tam 400 bin dolar para talep etti.

BÜTÜN BİLGİSAYARLAR VE İNTERNET BAĞLANTILARI ELE GEÇİRİLDİ

Devlet çalışanları; bütün kurumsal internet sitelerinin, bilgisayarların, e-posta adreslerinin ve internete bağlı hiçbir cihazın çalışmadığını fark etti. Bilgisayar korsanlarının devlet evraklarını çalmasından şüphelenen çalışanlar, polise haber verdi.

FBI ÇÖZÜM BULAMADI

Yetkililer, FBI ile iletişim kurarak profesyonel bir siber güvenlik ekibi oluşturdu. FBI yetkilileri yaptıkları açıklamada, bu saldırının ABD'de gördükleri en karmaşık saldırılardan biri olduğunu ifade ettiler.

FBI yetkilileri, bu durumu düzeltmenin tek yolunun bilgisayar ve ağ sistemlerini yeniden inşa etmek olduğunu söyledi. Ancak çalışanlar, bunun aylarca sürebileceğini ve çok para harcamaları gerektiğini söyleyerek bu teklifi reddetti.





KORSANLARA 400 BİN DOLAR ÖDENDİ

Oluşturulan siber güvenlik ekibi, bilgisayar korsanları ile iletişime geçerek 400 bin dolar ödemeyi kabul etti. Böylece yetkililer, yeniden sistem kurmak için milyon dolarlar harcamadan, 400 bin dolara sistemlerini korsanlardan geri almış oldu.

BENZER BİR DURUM ATLANTA'DA YAŞANDI

Benzer bir saldırı geçtiğimiz yıl Atlanta'da gerçekleştirilmişti. Korsanların istediği parayı ödemeyi reddeden yetkililer, bilgisayar sistemlerini yeniden inşa etme yolunu seçmiş ve yaklaşık 17 milyon dolar para harcamak zorunda kalmışlardı.

Yetkililer, Jackon ve Atlanta'daki bu siber saldırıların buz dağının sadece görünen kısmı olduğunu vurguladı. Raporlara göre Kuzey Carolina, Washington, Ohio ve Alaska'daki birçok şehir, son iki yılda bilgisayar korsanları tarafından saldırıya uğradı.

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