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ABD Büyükelçisi resmen göreve başladı

ABD Büyükelçisi David Satterfield, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

AA & Ensonhaber | 28.08.2019 - 15:04..
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Türkiye ile Amerika arasında ilişkiler yeni bir döneme girdi.

ABD Büyükelçisi 22 aylık sürenin ardından Türkiye'de göreve başladı.

ABD Büyükelçisi David Satterfield, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Bilindiği üzere Amerika ile Türkiye arasında yaşanan krizin ardından Ankara'ya uzun süre atama yapılmadı.

İki ülke arasındaki ilişkiler maslahatgüzar seviyesinde sürdürülüyordu.

ABD Büyükelçisi resmen göreve başladı

YENİ BÜYÜKELÇİ KİMDİR

1980 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlayan Satterfield, yıllarca Orta Doğu'nun kritik bölgelerinde görev yaptı.

Mısır, Tunus, Lübnan, Cezayir, Suudi Arabistan gibi ülkelerde çeşitli görevlerde bulunan Amerikalı elçi, en kariyerli diplomatlardan biri olarak öne çıkıyor.

İyi derecede Arapça ve Fransızca bilen Satterfield, Başkan Donald Trump'ın İran politikasına da oldukça uygun bir isim.

Öyle ki; tecrübeli diplomat, İran konusunda sergilediği katı tavırla biliniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Büyükelçisini kabul etti VİDEO

ABD Büyükelçisi resmen göreve başladı

ABD Büyükelçisi resmen göreve başladı

ABD Büyükelçisi resmen göreve başladı

 

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