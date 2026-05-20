ABD-Çin arası yumuşama hamlesi: 200 Boeing alacak

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Çin'e giderek Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Trump'ın ziyareti sırasında iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler açısından olumlu temaslar kurulduğu belirtildi.

"200 BOEİNG ALACAĞIZ"

Temasların ardından ilk somut adım, Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla kamuoyuna yansıdı.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'den 200 adet Boeing uçak satın alacaklarını duyurdukları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Anlaşmaya göre ABD, uçak motoru parçaları ve bileşenleri için Çin’e tedarik garantisi sağlayacak. İki taraf ayrıca ekim ayında varılan gümrük vergisi ateşkesinin uzatılması için çalışacak ve her biri 30 milyar dolar veya daha fazla değerdeki ürünlerde gümrük vergisi indirimleri sağlamayı hedefleyecek."

"ÇİN PAZARI AÇILDI"

Boeing şirketinden de konuyla ilgili yapılan açıklamada, Çin pazarının yeniden açılmasından memnuniyet bildirildi. Şirketin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Çin pazarının Boeing uçak siparişlerine yeniden açılması yönünde çok başarılı bir ziyaret gerçekleştirildi. İlk aşamada 200 uçaklık bir taahhüt alındı ve bunun ardından ek siparişlerin gelmesini bekliyoruz."

"BOEİNG 150 İSTİYORDU O 200 VERDİ"

Trump, 15 Mayıs’ta Şi ile yaptığı görüşmelerin ardından Çin'in 200 adet Boeing uçağı alacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kabul ettiği şeylerden biri de 200 uçak sipariş edecek olmaları. Bu büyük bir olay. Boeing 150 istiyordu, o 200 verdi."















