ABD-Çin ticaret gerilimi zirve döneminde

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump aralarında Huawei'nin de olduğu 70 kadar şirket kara listeye almıştı.

ABD'li yazılım ve teknoloji şirketi Alphabet'e bağlı olan Google, ABD devletinin kara listeye aldığı Çinli telekom ekipmanı üreticisi Huawei ile ekipman ve yazılım alışverişi gerektiren işlerini askıya aldı.

Bu kararlar ticaret savaşlarının beklendiği gibi bitmeyeceğini ve işlerin çok farklı noktalara gidebileceğini gösterdi.

GEÇİCİ HAFİFLETME

Ancak ABD, Huawei'ye uyguladığı ticari kısıtlamaları geçici olarak hafifletti.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, tanınan bu geçiş süreci boyunca Huawei teknolojisine dayanan telekomünikasyon şirketlerine başka anlaşmalar yapmaları için imkan tanınmış olacağını söyledi.

Daha önce Amerikan Ticaret Bakanlığı'nda çalışan avukat Kevin Wolf, Reuters'a yaptığı açıklamada, bu kararın internet, bilgisayar ve cep telefonu sistemlerinin çökmesini engellemek amacıyla alındığını söyledi.

56 MİLYAR DOLAR ZARAR İHTİMALİ

Yapılan kısıtlamaların Amerikan şirketlerini 56,3 milyar dolarlık zarara uğratabileceği de belirtiliyor.

Bu kararlardan dünya piyasaları da çok olumsuz etkilendi.