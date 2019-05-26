ABD Dedeağaç limanına sevkiyat yaptı

ABD, Türkiye sınırına yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Yunanistan'ın Dedeağaç kenti limanına 4 gün önce donanmaya ait bir gemi ile 2 bin asker, yaklaşık 700 araç, konteyner ve ekipmandan oluşan askeri sevkiyatta bulundu.

SABER GUARDİAN-2019 TATBİKATI

Askeri araçlar gemiden indirilerek, Dedeağaç'ta bulunan birliklere gönderilerek, burada konuşlandırıldı. Askeri araçların, Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’da yapılacak çok uluslu Saber Guardian-2019 tatbikatında kullanılacağı ileri sürüldü.

YUNAN'A DESTEK

ABD'nin Selanik'teki genel danışmanı Gregory Pfleger, Dedeağaç'a gelerek, askeri araçların sevkiyatını yerinde inceledi. Dedeağaç Limanı'nın önemine dikkat çeken Pfleger, limanın daha geniş bölge için önemli olduğunu söyleyen Pfleger, hem güvenlik hem de ekonomik açıdan beklentilerin yanı sıra, Yunanistan'ın ABD ordusunun limanlar yoluyla hareketlerini ve Balkanlardaki tanıtımlarını desteklemesindeki önemli rolü olduğunu kaydetti.

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Pfleger, "Dedeağaç limanı ile Yunan silahlı kuvvetleri ile geliştirdiğimiz iş birliğini vurgulaması ve ilişkilerimizin evrimleştiğini görmekte ne kadar olumlu olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Aynı zamanda bir kez daha gördüğümüzü vurgulamak istiyorum. Dedeağaç limanının bölgedeki mevcut avantajı ve güvenlik ve ekonomi konusundaki dinamik. Bu dinamiği vurgulamaya devam edeceğiz. Ortaklarımızla birlikte çalışarak bu dinamiğin beklentisinin gerçekleşmesini sağlayacağız" dedi.

Dedeağaç Liman İdaresi Başkanı Christos Doukas, ABD'nin Dedeağaç Limanı'nın gelişimine çok önemli katkı sağladığını belirterek, limanın askeri malzeme taşınmasına vesile olduğunu kaydetti.

"700 ARAÇLA 'TATBİKAT YAPACAĞIM' DEMESİ ENTERASAN"

S Bilişim Danışmanlık'tan siyasi analist Serdar Sement, ABD ordusunun Dedeağaç Limanı'na yaptığı askeri sevkiyatın çok uluslu Saber Guardian-2019 tatbikatında kullanılacağının belirtilmesine dikkat çekerek, daha önceki sevkiyatların Polonya'dan yapıldığını söyledi. İki yıl önce yapılan tatbikatın 3 taburluk yapıldığının altını çizen Sement, "Bu tatbikata 700 araç katıldığını daha önce görmedim. Önceki tatbikatlarda araçlar en fazla 540'dı. Şu anda 700 araçla 'Tatbikat yapacağım' demesi, enteresan. Dedeağaç'tan da indirilmesi enteresan" dedi.

ABD'nin Dedeağaç Limanı'nı askeri ve enerji limanı yapmak için bir süre önce çalışmalara başladığını belirten Sement, küçük limanın son sevkiyatla kısa süre içinde askeri sevkiyat yapılabilecek hale getirildiğini kaydetti.

Yunanistan'ın ABD ile olan askeri dayanışmasına dikkat çeken Sement, ABD'nin gözetleme uçaklarının iniş ve kalkışını Girit'teki havalimanından İsrail ile birlikte yaptığını belirterek, "Karadeniz'de yapılacak gözetlemede biz Türkiye olarak hava sahamızı kullandırmıyoruz. ABD bu üssü havadan ve karadan kullanıyor. Almanya ise sığınmacı trafiği için kullanıyor. Adalardan sonra ana karada bir ABD üssü devrim gibi bir şey" dedi.





