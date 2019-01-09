ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Suriye açıklaması

ABD Başkanı'nın oğlu Donald Trump Jr, Meksika sınırına yapılması planlanan duvar için, "Neden hayvanat bahçesinde keyifli bir gün geçirebildiğinizi biliyor musunuz? Çünkü duvarlar işe yarıyor." dedi.

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Manchester City oynatmadığı futbolculardan para kazandı

M.City çeşitli liglerden aldığı gelecek vaat eden oyuncuları ve altyapıdan yetişen 16 futbolcuyu 153 milyon Sterlin'e sattı. Bu futbolcuların arasında Enes Ünal de var.