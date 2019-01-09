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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Suriye açıklaması

Pompeo, Suriye'den çekilme konusunda Trump'ın kararının kesin olduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 22:09..
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği Irak’ın Erbil kentinde yaptığı açıklamada, “Suriye’den çekilme konusunda Başkan Trump’ın kararı kesin” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ortadoğu ziyareti kapsamında sürpriz bir ziyarette bulunduğu Irak'ta Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) merkezi Erbil'e de uğradı.

TÜRKİYE'NİN MÜCADELESİNİN FARKINDAYIZ

Pompeo, Erbil'de yaptığı açıklamada, “Suriye’den çekilme konusunda Başkan Trump’ın kararı kesin” dedi. Türkiye’nin Suriye’deki mücadelecisini öven Pompeo ayrıca, “Türkiye’nin teröristlere karşı verdiği mücadelenin farkındayız, bu konuda destekliyoruz” diye konuştu

 

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